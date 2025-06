Le pôle Eunic Sénégal a organisé, jeudi dernier, un événement d’envergure mettant en lumière la richesse et le dynamisme des industries culturelles et créatives (ICC) du pays. Cette initiative, soutenue par l’Union européenne, vise à renforcer et à structurer des secteurs clés pour l’économie et le rayonnement culturel du Sénégal.

The Nation of Mask (Lansana Sané), Crealab SN (Peinda Ka), Kora Wave (Mamadou Mao Baldé), Tukumbele Urban Festival (Tafsir Ndiaye) et Ciné Xalé (Sara Gadiaga) ont tous en commun la promotion de la culture sous diverses formes. Ce sont les cinq projets retenus par Eunic Sénégal à l’issue des pitchs Creasen tenus au centre culturel Blaise Senghor. À travers cette initiative, Eunic Sénégal cherche avant tout à renforcer l’offre culturelle sur le territoire sénégalais.

“Cet événement est une occasion unique de découvrir le rôle clé d’Eunic Sénégal dans le renforcement et la structuration des secteurs culturels et créatifs (ICC) au Sénégal. Financé par l’Union européenne, Eunic Sénégal agit comme un levier de transformation économique et sociale, en mettant l’accent sur l’innovation, la durabilité, l’inclusion et la promotion des échanges interculturels”, a souligné la présidente du pôle Eunic Sénégal, Stefanie Peter, à l’issue de l’annonce des résultats marquée par la distinction de cinq projets.

Évoquant l’initiative, elle a ajouté : “Cette rencontre est une occasion unique de découvrir de nouveaux talents ainsi que l’innovation et la créativité qui animent les scènes culturelles du pays.”

Membre du jury et formateur dans le cadre du programme, Moctar Sidibé a également exprimé sa satisfaction : “C’est une fierté pour moi de voir l’évolution des différents projets que nous avons accompagnés. Les candidats ont pris en compte tous les retours que nous leur avons faits pour affiner leurs propositions. C’est une très belle réussite, un travail d’équipe. C’est le moment de féliciter les cinq lauréats. Les candidats non retenus n’ont pas démérité non plus. Par moments, le jury a eu du mal à les départager, tant les propositions étaient de qualité.”

Peinda Ka, lauréate et porteuse du projet Crealab SN, a, elle aussi, salué cette initiative : “Je tiens à remercier Eunic Sénégal de nous avoir offert une telle opportunité pour exprimer tout notre potentiel. Les sessions de formation ont été de grande qualité et le fait d’être parmi les primés en est une preuve.”

Par Mamadou Diop