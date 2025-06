Vainqueur de l’édition 2025 de la Basket-ball Africa League (BAL) avec Al Ahli de Tripoli, Jean Jacques Boissy a terminé meilleur marqueur et a remporté le titre de MVP de la compétition.

Après le Zamalek, l’US Monastir, Al Ahly du Caire et le Petro de Luanda, Al Ahli de Tripoli est devenu la cinquième équipe à remporter le trophée de la Basket-ball Africa League (BAL). Le club libyen a réussi à se hisser à la plus haute marche du podium de la BAL. Les hommes de Fouad Abou Chacra ont battu en finale, ce samedi au SunBet Arena de Pretoria, Petro de Luanda (88-67), tenant du titre. Les Libyens ont dominé la partie en remportant trois quart-temps.

Jean Jacques Boissy a été décisif durant ce match, comme c’est le cas depuis le début du tournoi. Pendant qu’Al Ahli subissait la domination du Petro, l’international sénégalais est sorti du banc pour sortir ses coéquipiers de l’ornière. Son premier panier à trois points a permis à son équipe de prendre les devants et de mener le premier acte (27-19). La formation angolaise a remporté le second quart-temps (16-19) et réduit l’écart à cinq points (38-43). Mais le club de Tripoli était sur une bonne dynamique. Il a gagné le troisième quart-temps (23-16) avant d’enfoncer le clou au dernier acte (22-13) et s’imposer par 21 points d’écart (88-67).

Jean Jacques Boissy est devenu le premier Sénégalais à remporter la BAL, après avoir échoué en finale de l’édition 2023, à Kigali, avec l’AS Douanes, battue par Al Ahly du Caire (80-65). L’ancien Gabelous a marqué de son empreinte cette édition en étant le meilleur marqueur, avec une moyenne de 18,9 points par rencontre, en dix matchs. Grâce à ses grosses performances, le Sénégalais, qui fait partie du top 5 du tournoi, a été élu MVP de l’édition 2025 de la BAL. « Cela signifie beaucoup pour moi. Mes coéquipiers et les coaches m’ont encouragé tous les jours. J’ai beaucoup appris d’eux. Je suis très content de représenter l’Afrique maintenant. Je pense que si j’y suis arrivé, chaque enfant ici peut maintenant y arriver. C’est la récompense d’un travail acharné », s’est réjoui JJB à la fin de la partie.

Youssoufa Ndoye médaillé de bronze

Un autre Sénégalais s’est distingué dans cette cinquième édition de la BAL. Il s’agit de Youssoufa Ndoye, qui a remporté la médaille de bronze avec l’Armée patriotique du Rwanda (APR). Battus en demi-finale par Al Ahli de son compatriote Jean Jacques Boissy, Ndoye et ses coéquipiers se sont consolés en remportant le match de la troisième place face aux Égyptiens d’Al Ittihad (90-123), vendredi dernier. Le pivot sénégalais, auteur de 7,6 rebonds en moyenne, fait partie de la deuxième équipe défensive All-BAL 2025 en compagnie de Childe Dundao, Mohamed Sadi, Ivan Almeida et Majok Deng.

Pour les titres individuels, le coach d’Al Ahli, Abou Chacra Fouad, a remporté le prix d'entraîneur de l'année 2025. L’Ivoirien Solo Diabaté, qui a participé aux cinq éditions et a été deux fois champion de la BAL, a été élu pour le prix Manute Bol du joueur sportif de l'année. Quant au Malien de l’APR, Aliou Diarra, il a remporté son deuxième prix de joueur défensif de l'année après celui de la saison 2023.

L’ASC Ville de Dakar, représentant du Sénégal à la BAL 2025, a été éliminée dès la phase de groupes. Le club de la municipalité s’est classé dernier de la Conférence Sahara, jouée à Dakar Arena (du 4 au 11 mai). Les Dakarois ont concédé quatre défaites et n’ont remporté que deux victoires.

LOUIS GEORGES DIATTA