Le Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (FONGIP) a signé une convention avec le Conseil Mondial des Investissements pour l’Afrique (CMIA) d’un montant de 800 milliards CFA, pour une durée de 5 ans, destinée à doter davantage de ressources les PME/PMI et porteurs de projets, afin qu’ils jouent pleinement leur rôle dans le nouveau référentiel des politiques publiques « Vision Sénégal 2050 ».

La convention-cadre de cofinancement et de garantie signée entre le FONGIP et le Conseil Mondial des Investissements pour l’Afrique (CMIA) a pour objet de définir les modalités de coopération pour le financement et la garantie de projets stratégiques, dans le cadre de l'Agenda de Transformation Sénégal 2050. Elle devrait permettre de mettre en place un cadre de collaboration visant à combiner les financements internationaux et locaux, tout en assurant une couverture des risques associés.

D'après l'administratrice générale du FONGIP, les missions essentielles du fonds incluent l'octroi de garanties individuelles ou de portefeuille, l’accompagnement, la bonification à travers les SFD, et la gestion de fonds pour le compte de tiers. C’est cette dernière mission qui a permis de signer des conventions de partenariat avec les structures étatiques, dans le cadre du financement sectoriel, ainsi que des conventions de partenariat avec des bailleurs de fonds comme la Banque mondiale et la BAD. Ndeye Fatou Mbodji Diattara souligne que cette convention va mobiliser des fonds cumulés des projets du programme de coopération, estimés à huit cents milliards sur 5 ans, entre 2025 et 2030.

Elle permettra la mise en place d’une approche d’intervention conjointe, pour mieux prendre en charge les ambitions de développement du secteur privé national, conformément aux objectifs de développement inscrits dans le nouveau référentiel des politiques publiques « Vision Sénégal 2050 ». Chaque acteur a un rôle précis à jouer : les membres affiliés du CMIA s'engagent à fournir des apports financiers variant de 50 % à 80 % du coût total du projet sous forme de crédits équipements. Les institutions financières partenaires du FONGIP apporteront les financements complémentaires qui couvriront entre 20 % et 50 % des besoins financiers.

Le FONGIP s’engage à garantir ces financements bancaires à travers les instruments déjà existants et suivant les procédures établies. Dans la pratique, selon elle, la sélection se fera sur la base de critères préétablis, garantissant ainsi que seuls les projets les plus viables et prometteurs soient retenus.

« Cette convention-cadre de cofinancement et de garantie entre le FONGIP et le CMIA permettra d’injecter davantage de ressources dans l’économie au bénéfice des porteurs de projet, des PME/PMI, des GIE de femmes et de jeunes, pour créer plus de richesses et d’emplois dans les pôles territoriaux définis par le référentiel Vision Sénégal 2050. Pour ce faire, ayez l’assurance que le FONGIP ne ménagera aucun effort pour la réussite de notre partenariat en procédant périodiquement à la revue des progrès, pour identifier les contraintes et proposer des solutions afin d’assurer des performances élevées », indique Mme Diattara.

Pour Dr Idrissa Doucouré, le Président du Conseil Mondial des Investissements pour l’Afrique, le chemin vers la réalisation de l’Agenda de Transformation Sénégal 2050 est ambitieux ; ensemble, ils ont la capacité de mobiliser les ressources financières et technologiques nécessaires pour atteindre ces objectifs.

Le CMIA, avec son expertise en diplomatie économique, et le FONGIP, avec son rôle crucial dans le soutien aux PME sénégalaises, décident donc d’unir leurs forces pour créer un environnement propice à l’innovation et au développement durable. ‘’Avec un programme de coopération détaillé et structuré, nous nous engageons à réviser et à adapter nos projets pour qu’ils restent pertinents face aux évolutions économiques et technologiques. Cette flexibilité est essentielle pour maximiser l’impact de nos initiatives et garantir que les bénéfices atteignent les communautés locales. Le montant total des fonds cumulés, estimé à 800 milliards FCFA, témoigne de l’ampleur de notre ambition. Grâce à des apports financiers variés et des garanties solides, nous visons à minimiser les risques et à assurer la viabilité de chaque projet’’, renseigne Dr Idrissa Doucouré.

CHEIKH THIAM