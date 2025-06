À l’occasion de la Journée internationale des travailleurs et travailleuses domestiques, ce 16 juin, la Confédération syndicale internationale (CSI) renouvelle son appel urgent aux gouvernements pour qu’ils ratifient et mettent en œuvre efficacement la Convention 189 de l’OIT sur le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques (C189).

Les travailleurs domestiques, majoritairement des femmes, sont au cœur de nos sociétés. Ils fournissent des services essentiels de soins et de soutien permettant à d'autres de travailler et de contribuer à l'économie. Cela a été confirmé par la résolution de l'OIT de 2024 concernant le travail décent et l'économie des soins. Pourtant, selon la CSI, ils continuent de subir des conditions de travail parmi les plus précaires, souvent soumis à de longues heures de travail, à de faibles salaires, à un manque d'accès à la protection sociale et à une vulnérabilité aux abus et à l'exploitation, notamment sous forme de violence et de harcèlement.

"Bien que les travailleurs domestiques adhèrent de plus en plus aux syndicats et que des progrès aient été constatés en matière de ratification, à ce jour, 39 pays ont ratifié la C189, la réalité sur le terrain pour de nombreux travailleurs domestiques reste dramatique. Trop souvent exclus des législations nationales du travail et des régimes de protection sociale, ils se retrouvent sans protection et exposés de manière disproportionnée en temps de crise", déplore la CSI.

Garantir la mise en œuvre des conventions

La C189 de l'OIT, adoptée il y a 14 ans, le 16 juin 2011, a été rendue possible grâce aux efforts courageux de campagne, d'organisation et de plaidoyer des travailleurs domestiques du monde entier, représentés par la Fédération internationale des travailleurs domestiques (FITD). La C189 demeure la pierre angulaire de la garantie des droits fondamentaux du travail et des protections pour des millions de travailleurs domestiques dans le monde. Elle reconnaît le travail domestique comme un véritable travail et affirme que les travailleurs domestiques ont droit aux mêmes droits du travail que tous les autres travailleurs. D'après la CSI, il ne suffit pas seulement de ratifier la C189.

"Les gouvernements doivent également garantir sa pleine mise en œuvre grâce à une législation nationale solide, des mécanismes d'application efficaces et des ressources adéquates pour les inspections du travail. De plus, les travailleurs domestiques, quel que soit leur statut professionnel ou migratoire, doivent être en mesure de s'organiser et d'adhérer à des syndicats sans crainte de représailles, car la négociation collective est un outil puissant pour garantir leurs droits et améliorer leurs conditions de travail", souligne-t-elle.

La CSI réitère son soutien et sa solidarité avec la FITD, les travailleuses et travailleurs domestiques et leurs syndicats du monde entier, qui militent sans relâche pour la justice et la dignité.

Passer de la parole à l'acte

À l'occasion de la Journée internationale des travailleuses et travailleurs domestiques, la CSI exhorte les gouvernements à ratifier et à mettre en œuvre efficacement les conventions C189 et C190 de l'OIT sur la violence et le harcèlement. Il est demandé aux États de soutenir la formalisation du travail informel et d'étendre la couverture de protection sociale à tous les travailleurs domestiques. La Confédération appelle également les gouvernements à garantir le droit des travailleurs domestiques d’adhérer à des syndicats, d’en former et de négocier collectivement.

La CSI appelle les États à considérer les soins comme un droit humain et un bien public et à garantir des investissements publics adéquats dans les services de soins et de soutien qui favorisent le travail décent pour les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, conformément à la résolution de l’OIT de 2024. Le mouvement syndical mondial appelle à l’avènement de véritables sociétés démocratiques qui répondent aux besoins de tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques.

Il faut rappeler qu'il y a un mois, le ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions avait publié un arrêté fixant les salaires minima catégoriels des travailleurs domestiques et gens de maison.

F. BAKARY CAMARA