Après le passage du Président Macky Sall et des membres de son gouvernement à l’ouverture de la retraite spirituelle de Médina Gounass, le Président du Conseil départemental de Tambacounda s’est illustré dans cet important événement religieux. Comme il est de coutume, Mamadou Kassé a envoyé un appui conséquent composé de denrées de tous ordre au Khalife de Medina Gounass Thierno Amadou Tidiane BA.

La délégation, conduite par les Maires de Ndoga Babacar Oumar DEME et Niani Toucouleur Seydou BA, était composée, entre autres, de El Hadji Malick Kane, Abdoul Aziz LAM et Khadim Gueye. «Notre Responsable perpétue une tradition qui remonte à son grand-père El hadji Mamadou Kassé, le grand opérateur économique, qui à chaque édition du daaka faisait ce geste à l'endroit de feu le vénéré Thierno Mouhamadou Saydou Ba », ont dit les émissaires du président du Conseil départemental de Tambacounda.

Le Khalife Thierno Amadou Tidiane Ba, nous indique t-on, a apprécié le geste et, comme à son habitude, a prié pour toute l'équipe du Président Mamadou Kassé ainsi que les conseillers départementaux. Le président du Conseil départemental de Tambacounda ne s’est pas arrêté là. Au delà de la cité religieuse de Médina Gounass, le Président du Conseil départemental a également appuyé, en ce saint temps de carême, la communauté chrétienne de Tambacounda en accordant un appui aux trois paroisses du diocèse de Tambacounda.

De plus, une enveloppe a été remise à l'Abbé Florent pour accompagner les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) qu'accueillent le Département de Goudiry.

Pour rappel, présent lors de l’ouverture du Dakaa, le Président Macky Sall avait sollicité des prières pour la paix au Sénégal et dans le monde en ces termes «Je sollicite vos prières pour la paix au Sénégal et dans le monde. Il y a beaucoup de conflits dans le monde qui sont certes lointains, mais peuvent avoir des conséquences sur nos pays ». Par la même occasion, le chef de l’Etat a rendu un vibrant hommage au khalife de Madina Gounass et à sa famille, en remerciant Dieu de lui avoir permis d’assister au lancement de l'édition de cette année, qui prendra fin le 13 mars prochain. Thierno Ibnou Oumar Ba, le frère du khalife, à la suite du président de la République, avait pris la parole pour saluer sa présence à l'ouverture de cet événement religieux. Il a notamment mis qen exergue les réalisations du chef de l'Etat pour la modernisation du Daaka de Madina Gounass et d’autres cités religieuses du Sénégal.