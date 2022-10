Le directeur général de la société de transport public Dakar Dem Dikk (DDD) s'est rendu, hier, au dépôt de Thiaroye, pour une visite de terrain. Ousmane Sylla a annoncé un plan d’action pour redresser la société et des changements dans le management.

Nouvellement nommé directeur général de Dakar Dem Dikk (DDD), Ousmane Sylla a effectué sa première visite de terrain au dépôt de Thiaroye. Il en en profité pour faire une prise de contact avec ses collaborateurs et s’est enquis de leur situation.

C'est ainsi que ces derniers ont listé un ensemble de préoccupations en présence de leur patron. À les entendre parler, les chantiers en cours présentent beaucoup de difficultés. Les travailleurs disent être affectés par des salaires jugés dérisoires, par l’absence de pièces, le trop-plein de bus en panne, l’absence de sûreté et de sécurité, la facture salée d’eau…

En réaction à ces doléances, Ousmane Sylla a déclaré avoir ‘’constaté une situation qui peut être changée et qui va être changée''. Ensuite, le DG de DDD a salué l’engagement des travailleurs. "Les employés sont déterminés, ils sont motivés et ils ont démontré encore une fois que DDD, c’est plus qu’un patrimoine. Avec l’aide du chef de l’État, tout ce qu’il a déjà fait et ce qu’il va faire encore, nous sommes certains que DDD sera une société nouvelle rentable'', a-t-il ajouté. Soutenant que malgré les soucis qui gangrènent la société, les espoirs d'un changement positif sont permis. Et ce, grâce à ses ressources humaines de qualité.

S’agissant de la situation de l’entreprise, M. Sylla n’a pas mâché ses mots : "C’est une situation très déplorable et très difficile. Mais je peux dire que le capital humain est là. Et quand on est dans une société qui rencontre des difficultés, je peux dire que le capital humain peut aider à améliorer la situation. Je suis persuadé que nous pourrons régler ces problèmes. Et je suis très optimiste. Nous allons mettre en place, très rapidement, un plan d’action qui va démontrer que cette société est capable d’être à cette hauteur-là.''

Changements annoncés par le DG

Ce n'est plus un secret que Dakar Dem Dikk fait face à beaucoup de difficultés. C'est pourquoi les travaux en cours au dépôt de Thiaroye revêtent une grande importance. Répondant aux problèmes listés par les employés, Ousmane Sylla a reconnu qu’il existe un problème de pièces de rechange par rapport au taux de pannes qu'ils ont. De plus, il y a des difficultés concernant la maîtrise des charges. On constate également, selon toujours le DG, qu’on note dix fois moins de recettes qu’il y a cinq ans.

L'ensemble de ces problèmes poussent M. Sylla à entreprendre quelques actions dans l'espoir d'apporter des solutions. ''Les Sénégalais aiment DDD. Les travailleurs aussi. À partir de ce moment, nous allons mettre en place un système de management qui permettra de mettre en valeur les personnes qui sont dans la société. Mais aussi d’avoir un service meilleur, afin de maîtriser les coûts avec une excellence opérationnelle au sein de cette entreprise. Nous allons essayer de régler tout cela ensemble. Je suis très confiant par rapport à ce que j’entends et à ce que je vois. Les Sénégalais nous encouragent'', a laissé entendre M. Sylla.

La réussite de ce pari ne dépend pas simplement de l'obtention de nouveaux matériels. Pour M. Sylla, il y a encore plus. Il explique : "L’acquisition de nouveaux bus est quelque chose de très important pour nous. Nous allons y travailler. Mais je dois dire que je ne fais pas focus seulement sur ça. En vérité, si nous avons de nouveaux bus et que le système interne fait défaut, nous ne serons pas en mesure de les régler ; nous allons retomber dans la même situation. Donc, l’urgence se trouve plutôt dans le système de management et d’organisation que nous avons au niveau de DDD. C’est ce qu’il faut changer. Après, les bus, on en a besoin plus qu’aujourd’hui’’.

À propos de la question de la dette, le DG préfère ne pas en parler, pour ne pas provoquer des perturbations. "La dette est très importante. Mais moi, je me concentre beaucoup sur le futur. Et quand on doit parler de dette, on ne peut pas parler d'avenir. On risque d’effrayer la population et les travailleurs. L’urgence, c’est de trouver un plan d’action qui va sortir Dakar Dem Dikk de cette situation infernale'', a fait savoir Ousmane Sylla.

EL HADJI FODÉ SARR