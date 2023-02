La quatrième édition de Dakar music expo (DMX) est prévue, du 9 au 11 février. Des professionnels venus d'horizons divers vont échanger autour du thème de la digitalisation de l'industrie musicale.

Dakar Music expo (DMX) célèbre la création africaine autour de débats, show cases et rencontres, afin de créer un réseau et des opportunités professionnelles pour les jeunes talents et professionnels du pays et du continent. Après trois années consécutives, ce salon international annuel de la musique revient, ce 9 février, pour trois jours, en réunissant professionnels, décideurs, organisateurs d'événements, associations professionnelles, entreprises de l'industrie musicale etc.

Chaque édition, l'organisateur et son équipe essaient de faire quelque chose qui impacte, à travers notamment les thématiques abordés, sur l'écosystème musical. Cette année, les discussions vont tourner autour de la digitalisation de l'industrie musicale. ''On voit que dans le monde entier l'industrie musicale repose sur des outils digitaux. Nous allons discuter entre professionnels sénégalais et africains et d'autres spécialistes venus d'ailleurs. Nous parlerons de l'écosystème mondial, des particularités en Afrique, et des solutions que nous pouvons apporter'', déclare l'initiateur de l’événement Doudou Sarr.

L’objectif est de trouver des pistes de développement pour avoir un secteur beaucoup plus performant. Monsieur Sarr note que le défis à relever, c'est le paiement de la consommation d'un produit musical. ''Maintenant, c'est les plateformes d'écoute, parce qu'on ne vend presque plus de CD. On écoute de la musique sur les téléphones. Mais, est-ce qu'on l’achète ?'', se demande-t-il. Il regrette le fait qu'on télécharge de la musique gratuitement.

Ainsi, d'après lui, le digital pourrait aider à générer des revenus et des richesses, en achetant. 17 millions d'habitants n'est pas une mince affaire, à ses yeux. ''Il faut voir comment, en se servant de l'outil digital, on peut s'assurer que l'artiste génère des revenus. Dans cette dynamique d'encourager la consommation locale où l'on parle de l'agriculture et autres, il faut rajouter la consommation des produits musicaux'', indique Doudou Sarr.

A noter qu’il y a cinq artistes Sénégalais dans la programmation : Yoro Ndiaye, Index, Tafa Diarabi, Chadia, Niino MD.

BABACAR SY SEYE