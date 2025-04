Les 17 et 18 mai prochain, la ville de Nantes va accueillir la culture africaine, avec la 3e édition du Salon des entrepreneurs et créateurs africains, baptisée ¨Afrique à cœur¨. Ce grand événement, qui se tiendra au Solilab, mettra à l’honneur la richesse et la diversité des talents africains. En effet, cet événement offre une tribune pour promouvoir les initiatives entrepreneuriales, créatives et culturelles du continent africain.

La 3e édition du salon ¨Afrique à cœur¨ se déroulera les 17 et 18 mai prochain. En effet, l’événement a pour objectif de célébrer l’entrepreneuriat africain et se positionner également comme une véritable plateforme internationale où les acteurs africains et la ville de Nantes créent une parfaite synergie. Grande innovation, cette année. Le pays à l'honneur est le Ghana. À cette occasion, une visioconférence, qui a réuni les acteurs clés de l'événement et la presse internationale, a eu lieu le lundi 7 avril dernier, pour détailler le programme et les grandes lignes de cet événement. D'après la fondatrice de l'événement, Mariama Kagni, le salon ¨Afrique à cœur¨ offrira aux entrepreneurs africains une occasion unique de mettre en valeur leurs projets, mais aussi d'échanger des idées. ¨L’objectif est de promouvoir la culture africaine et l'entrepreneuriat à travers l’artisanat, la mode, la gastronomie, etc.¨, explique Mme Kagni. L'ambition principale est de célébrer cette culture tout en favorisant des débats d'idées enrichissants.

Par ailleurs, les 17 et 18 mai seront des journées idéales pour découvrir, échanger et valoriser les talents africains sur le sol européen. ¨La culture s’invite à Nantes et qui montre ce qu’elle a de plus belle. Le Sénégal, qui organise, veut montrer le côté hospitalité. C’est la raison pour laquelle, cette année, le pays invité est le Ghana¨, dit-elle en précisant que pour elle, l’objectif est de créer un pont entre l’Afrique et l’Occident, car, selon elle, ¨l’Afrique n’est pas qu’un continent, c’est un potentiel créatif, économique et culturel immense qui mérite d’être célébré et qui a beaucoup à offrir culturellement¨.

À cet effet, pour cette édition 2025, le Ghana comme pays invité d’honneur apporte une dimension particulière à cet événement. En effet, ce sera une occasion de découvrir un pan de la culture ghanéenne à travers une multitude d’activités. Il y aura ¨des stands d’artisanat, des défilés de mode, des démonstrations gastronomiques et des échanges sur des sujets variés allant de l’entrepreneuriat à la culture¨. Les discussions autour de la coopération franco-africaine, de l'innovation sociale et des enjeux économiques et culturels seront également au programme, dans le but de nourrir les réflexions et d’encourager les collaborations entre l’Afrique et l’Europe.

Quant au président de la communauté ghanéenne de Nantes, Asare Kofi, il a rappelé son intérêt pour ¨Afrique à cœur¨. C’est la première fois que nous participons à ce programme et on va essayer de faire de notre mieux pour présenter notre culture. On va également montrer ce que nous savons faire. On n’est pas nombreux à Nantes, mais on va faire de notre mieux pour rendre cet événement magnifique¨, s’est-il réjoui.

Des propos appuyés par le vice-président de la communauté ghanéenne de Nantes, Komix Agyare, qui revient sur leur participation à l’événement. ¨Pour cette troisième édition, nous avons l’honneur d'être là et nous allons montrer notre culture dans la danse, dans le culinaire et aussi dans le tourisme, et c’est un grand plaisir de faire partie de cette aventure¨, a-t-il déclaré.

Un programme riche et diversifié à l’Africaine

D’après la fondatrice Mariama Kagni, la programmation s’annonce riche et diversifiée, avec des conférences, des ateliers et des rencontres qui permettront aux participants de découvrir des solutions innovantes, de stimuler leur créativité et de renforcer les liens entre les deux continents. Au programme également, une exploration des pratiques artisanales et culturelles qui témoignent de l'influence grandissante de l’Afrique sur les scènes internationales. Mais une surprise et une grande innovation, c’est le spectacle d’un combat de lutte, une activité typique à la culture sénégalaise, qui sera donné pour magnifier ce salon. ¨Il y aura un combat de lutte pour l’ouverture ; ce sera une façon de souhaiter la bienvenue au Ghana¨, lance Mariama.

Il est aussi prévu une prestation de la troupe de danses du Ghana, un défilé de mode, une table ronde sur la finance solidaire et pour boucler la journée du 17 en beauté, la projection de film et débat sur le Ghana suivie de danses traditionnelles sera partagée avec le public.

Quant au dimanche 18 mai, il débutera avec une animation de l’orchestre du Ghana suivie d’une émission électro Bamako en direct sur Radio Prun, puis la remise du prix du concours de cuisine où s’affronteront les candidats du Ghana, du Cameroun, du Sénégal, de la Côte d’Ivoire et du Maghreb. L’expo-vente continuera tout au long du week-end. ¨Ce sera un moment magnifique, vous allez bien vous amuser¨, insiste la fondatrice du salon ‘’Afrique à cœur’’.

Toutefois, si ce salon promet d’être une véritable valorisation du talent africain et de l’entrepreneuriat, il convient de souligner que les institutions sénégalaises et ghanéennes n’ont que très peu contribué à sa mise en œuvre, alors même que les besoins organisationnels étaient conséquents.

À ce propos, le consult agence de voyages Godwin Benefo-Oikos, s’exprime : ¨Vous savez, nous ne sommes pas réellement soutenus, même si l’on reconnaît qu’il y a une certaine facilitation pour l’obtention de visas pour les candidats venant de l’étranger.¨ Il ajoute que, du côté de l’ambassade du Ghana, les démarches administratives bénéficient d’une certaine souplesse, notamment dans la délivrance des documents nécessaires.

En ce qui concerne les institutions sénégalaises, Mariama Kagni déplore l’absence de réaction de leur part, malgré l’envoi de plusieurs courriers restés sans réponse. Mais comme dans toutes difficultés, il y a toujours des exceptions, dans ce sens, les autorités de Nantes, quant à elles, ont répondu favorablement. Elles ont exprimé leur soutien en mettant à disposition une salle, de la logistique et un espace adapté à cet événement.

Thécia P. NYOMBA EKOMIE