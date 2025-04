Un comité régional de développement (CRD) sur le projet ‘’Améliorer l’assainissement, concevoir des villes viables et inclusives, promouvoir une économie circulaire’’ s’est tenu, hier, à la gouvernance de Thiès. Cette rencontre a rassemblé les autorités locales, les services techniques, les acteurs communautaires et les partenaires au développement autour d’une problématique cruciale : la gestion durable des boues de vidange.

ville de Thiès, confrontée à un déficit criant en infrastructures d’assainissement, a été choisie pour abriter un projet pilote porté par l’ONG Borda. Ce dernier, financé par la coopération allemande, vise l’installation d’une station de traitement des boues de vidange (STBV) à Keur Saib Ndoye, d’une capacité de 10 m³/j. Le projet, d’une durée initiale de trois ans (2024-2026), s’inscrit dans un programme global de neuf ans.

Hier, le gouverneur de Thiès, Saër Ndao, a salué l’initiative, lors d’un comité régional de développement (CRD) sur le projet ‘’Améliorer l’assainissement, concevoir des villes viables et inclusives, promouvoir une économie circulaire’’.

‘’Le choix de Thiès n’est pas fortuit. Il s’agit d’un projet expérimental qui répond à un besoin réel. L’absence de station de traitement et le dépotage à l’air libre nuisent gravement à la santé publique. Aujourd’hui, nous avons l’opportunité d’apporter une réponse concrète à cette problématique. Notre satisfaction, en tant qu’autorités et populations, est de savoir que la situation va évoluer positivement’’, s’est-il réjoui. Avant d’insister sur l’importance de la sensibilisation des populations pour assurer le succès du projet.

‘’L’éducation au comportement, a-t-il ajouté, est le point de départ. Il faut que les populations comprennent les enjeux de l’assainissement et sachent utiliser les dispositifs mis à leur disposition. Une telle démarche garantit l’adhésion autour de ce projet social’’.

Ce faisant, le gouverneur plaide pour l’équité dans l’implantation des infrastructures, notamment dans les quartiers les plus peuplés.

Une demande qui a trouvé écho auprès d’Assane Diarra, directeur général de l’ONG Borda, qui a évoqué l’expérience de l’organisation présente dans 25 pays d’Asie et d’Afrique, depuis 1977. ‘’Borda est opérationnelle au Sénégal depuis 2022, avec pour objectif de promouvoir un assainissement durable et inclusif. À Thiès, nous voulons démontrer la pertinence de nos technologies peu énergivores, faciles à dupliquer et rentables, pour un meilleur traitement des boues de vidange’’, a-t-il lancé à l’assistance.

Le projet prévoit également un dispositif complémentaire à la station, notamment l’installation d’un hydroculeur pour améliorer l’efficacité du processus. Avec un budget estimé à 500 millions F CFA, la première intervention ciblera la commune de Thiès-Nord, avant de s’étendre au reste du département.

En plus de répondre à un besoin urgent en matière de santé publique et d’environnement, le projet entend valoriser les sous-produits issus du traitement des boues, notamment dans le secteur agricole, fait remarquer Assane Diarra.

L’atelier s’est conclu sur un appel à l’engagement collectif de tous les acteurs locaux pour la réussite de cette initiative pilote, porteuse d’espoir pour des villes sénégalaises plus propres, plus durables et plus inclusives.

Ndeye Diallo ( Thiès)