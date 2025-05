Le chargé de communication de Pastef à Vélingara, déféré ce mardi 6 mai, vers 11 h au parquet de Kolda, sera jugé le mercredi 14 mai par le tribunal de grande instance de Kolda, pour diffusion de fausses nouvelles.

Une décision qui fait suite à son interrogatoire par le procureur du tribunal de Kolda. Après son face-à-face avec le maitre des poursuites, Abou Djiba a bénéficié d’une liberté provisoire. Il devra se présenter le 14 courant au tribunal pour y être jugé. Son arrestation fait suite à l’accident de circulation, survenu le samedi 3 mai passé, sur la route nationale n°6, à proximité du village de Saré Thialy situé dans la commune de Saré Coly Salé, département de Vélingara, région de Kolda et dont le bilan est toujours de deux morts et 29 blessés. Un camion transportant 50 t de riz avait heurté un minicar qui transportait 35 élèves du collège d’enseignement moyen (CEM) de Saré Coly Salé distant de 10 km de Vélingara. Les potaches, en compagnie d’un de leurs professeurs, se rendaient dans une ferme agricole située à Saré Thialy pour une visite pédagogique, dans le cadre des activités extra-muros du projet de Formation professionnelle et d’insertion (PFPI).

Le mis en cause, dans sa relation des faits de ce drame, s’était permis de diffuser une fausse information sur les réseaux sociaux. Son message écrit posté dans leur groupe WhatsApp disait : ‘’31 élèves du CEM de Saré Coly Sallé, accompagnés de M. Dramé, professeur d’anglais et patriote engagé, ont subi ce matin un accident grave à hauteur de Saré Thialy. Plus de 25 blessés graves, huit ont déjà perdu la vie. Qu’Allah les accueille dans son paradis firdaws et soulage le reste des blessés. Une cagnotte pour les venir en aide est ouverte sur le n°77 910 4638. Abou Djiba chargé de communication Pastef Vélingara.’’

Cette nouvelle s’est répandue comme une trainée de poudre, créant ainsi, selon les autorités, la confusion et l’inquiétude au sein de la population du département de Vélingara.

C’est à la suite de cette fausse information qu’Abou Djiba, instituteur, a été cueilli par les éléments de la brigade territoriale de gendarmerie de Vélingara, sur instruction du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kolda qui a ouvert une enquête sur la diffusion de ces informations inexactes.

Cette arrestation de l’enseignant Abou Djiba est une alerte aux ‘’faiseurs de deuils’’ dans les réseaux sociaux de faire très attention par rapport à leurs fausses nouvelles.

NFALY MANSALY