On connaît l'ambassadrice de la Nollywood Week 2025. Il s'agit d’Aissa Maiga, présentée comme une figure emblématique du cinéma français et engagée dans la promotion de la diversité et de la représentation des talents noirs à l’écran. L'actrice d'origine sénégalo-malienne, qui bénéficie d'un parcours international, ne ménage aucun effort pour une industrie cinématographique plus inclusive.

C'est ainsi qu'elle est perçue comme une voix forte pour soutenir et célébrer l’essor du cinéma nigérian et africain dans son ensemble. L'heureuse élue de cette édition prévue au mois de mai commente le choix porté sur sa personne : « C’est un honneur d’être l’ambassadrice de la Nollywood Week 2025. Nollywood est une industrie incroyablement dynamique qui inspire le monde entier. Ce festival est une opportunité unique de mettre en lumière les talents nigérians et de créer des ponts entre les cinémas du continent africain et le cinéma français », déclare Aïssa Maïga.

Rappelons que depuis sa création, la Nollywood Week, qui est un festival de cinéma qui se tient chaque année à Paris, met en avant la créativité et le dynamisme de l’industrie cinématographique nigériane, l’une des plus prolifiques au monde. Elle s’est imposée comme un rendez-vous incontournable pour découvrir le meilleur du cinéma nigérian et africain, favorisant les échanges entre cinéastes, acteurs, distributeurs et spectateurs passionnés.

La programmation de la Nollywood Week est composée de longs-métrages, de courts-métrages et de séries télévisées. Cette année, ce sont 30 films de 8 nationalités différentes que pourra découvrir le public parisien pendant ces 5 jours de fête.