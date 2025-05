Marché des industries culturelles et créatives, le Jaba se déroulera du 9 au 11 mai principalement à Institut fondamental d’Afrique noire (Ifan). La Music Factory constitue la grande nouveauté. Et le volet gastronomique a gagné une place importante.

Le Jaba s’ouvre ce 9 mai 2025 pour trois jours durant lesquels il y aura une fusion de la mode, de la musique et de la gastronomie. ‘’Cette 9e édition du Jaba va être presque une révolution parce qu'on commence à entrer de plain-pied dans les industries culturelles et créatives’’, a déclaré Xalil Cissé, initiateur de ce marché des ICC.

L’événement aura lieu principalement à l’Institut fondamental d’Afrique noire (Ifan). Dans la programmation, plusieurs activités sont prévues. La nouveauté porte sur la production musicale, avec la mise en place d’un studio professionnel intégré sur les lieux (Music Factory). ‘’La Music Factory va s'implanter sur place pour pouvoir rapprocher le studio qui est généralement quelque chose d'assez distant du public, qui pourra éventuellement venir se frotter à la composition musicale", a dit M. Cissé. Il y aura surtout un grand concert avec le groupe Daara J Family prévu à Canal Olympia.

Au-delà de l'expo-vente qui est le cœur même de l'événement, le volet gastronomique a gagné en importance, attirant plus d'exposants. Par rapport à la mode, un défilé est prévu ce samedi. En outre, des entités publiques interviendront pour orienter les gens sur l'artisanat en général. ‘’C’est vraiment de nouvelles choses qui n'étaient pas forcément prévues, qu'on ne voyait pas souvent au Jaba ou qui existaient, mais dans un autre format. On va sur d'autres proportions beaucoup plus grandes pour pouvoir faire la promotion des ICC au Sénégal’’, a soutenu Xalil Cissé.

Interpellé sur l'évolution de cet événement, il renseigne qu’au début de l’initiative, il y avait 17 exposants et un stand gastronomie. Aujourd’hui, il y a 45 exposants, un grand concert, une Music Factory, des entités publiques, un coin gastronomie, etc.

"On aura à peu près 70 intervenants pendant trois jours. Je pense que c'est quelque chose de considérable qui vous donne un tout petit peu une idée d'où est-ce qu'on est parti au fur et à mesure des éditions, comment ça s'agrandit et comment on met ensemble des disciplines artistiques’’, a fait constater M. Cissé.

Au sujet du Made in Sénégal, il se réjouit du fait que les autorités s'affichent avec des articles locaux. "Aujourd'hui, on est fier d'avoir, par exemple, des dirigeants qui croient au Made in Sénégal. Je pense que c'est quelque chose d'assez fort. En tant qu'acteurs, nous nous évertuons depuis le début à pousser le Made in Sénégal", a affirmé Xalil Cissé, qui se félicite aussi du fait que la créativité sénégalaise soit mise en avant lors de la dernière édition de la Basketball Africa League. Il pense que le pays est dans une bonne dynamique pour développer ce secteur et, par ricochet, l'économie.

"Les gens sont beaucoup plus à l'aise et fiers de porter du Made in Sénégal, de manger sénégalais, de se comporter sénégalais. On espère qu'il y aura des lendemains meilleurs’’, a estimé l’initiateur du Jaba.

BABACAR SY SEYE