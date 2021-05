Visé par une demande d’interdiction administrative dans l’espace Schengen de l'Association d'Aide, de Défense Homosexuelle, pour l'Égalité des Orientations Sexuelles (Adheos), le syndicaliste savoure le succès de la manifestation qui fait parler au-delà des frontières sénégalaises. Dame Mbodj profite de cet entretien pour taper sur les autorités gouvernementales qui, selon lui, n’en n’ont pas fini avec l’introduction de modules de « LGBTisation » du système éducatif sénégalais.

La réussite de la manifestation organisée dimanche dernier a amené une association française de défense des droits des homosexuels à demander l’interdiction de l’accès à l’espace Schengen à vous et à d’éminentes personnalités sénégalaises, comme le khalife général des Tidianes. Que répondez-vous à cela ?

Je suis très satisfait de ce que nous, And Sam Jiko Yi, une plateforme composée de plus de 50 organisations de la société civile, de partis politiques, d’associations d’imams et autres, avons constitué, depuis quelques années maintenant, dans le combat pour la restitution des valeurs. Nous ne sommes pas à notre première mobilisation contre l’homosexualité. Ce qui fait la particularité de la mobilisation du dimanche 23 mai dernier, c’est que nous avons eu l’onction de l’ensemble des autorités religieuses (musulmanes et chrétiennes) et coutumières du pays. Nous avons sillonné les 45 départements du Sénégal avec le président Ababacar Mboup à la tête de notre délégation.

Pour la première fois, j’ai vu la Place de la Nation aussi bondée. Nous sommes très satisfaits de la grande mobilisation des Sénégalais contre l’homosexualité. La réaction de LGBT France et de toutes les grandes figures maçonniques qui se sont indignés, sans oublier de nous taxer de tous les noms d’oiseaux, nous montre que le coup a porté. Mais, on les connaît. Même en prenant un coup KO, ils se relèvent et continuent leur marche pour la destruction du monde. Les homosexuels et les francs-maçons n’ont que la destruction de toute croyance religieuse pour objectif. Ils veulent laisser le monde fonctionner sur le libertinage sur tous les plans et surtout sur le plan sexuel. Nous nous opposons à cela et c’est pourquoi nous leur faisons du tort.

Donc, je suis très content de faire partie de cette liste comme beaucoup d’autres parmi nous. Nous accueillons cette requête des LGBT français à l’endroit de leur ministre de l’Intérieur sans problème. Allez visiter la France, c’est aller visiter Satan. Je préfère rester sur le chemin de Dieu. Je n’ai jamais posé les pieds en France. Pourtant, j’ai visité des pays bien plus développés. Je n’ai rien à faire en France. Je combats pour que l’on se départisse d’elle. Le jour où les pays africains mettront réellement fin à leur relation de servitude vis-à-vis de la France, elle sera citée parmi les pays sous-développés. Cette requête me réconforte dans la pensée qu’on a donné un grand coup.

Qu’est-ce que cela vous fait que le Khalife général des Tidianes soit cité dans cette liste ?

Les illuminati sont dans l’arrogance, depuis des années. Puisqu’ils contrôlent les grandes puissances et l’économie mondiale, ils se croient tout permis. Mais ils le font avec la complicité du pouvoir en place. On veut juste relever le manque de respect envers nos Khalifes généraux. Mais on a compris qu’ils cherchent à nous divertir, en ne citant pas le khalife de la confrérie mouride et les autres. C’est fait exprès pour nous diviser. Tous les khalifes ont signé la pétition. Nous leur avons rendu compte à chaque étape de cette lutte. Nous avons travaillé aux noms des Khalifes et de l’autorité chrétienne. Donc, ce discours ne passera pas.

Qu’avez-vous pensé de la réaction du gouvernement qui a déclaré, à travers son porte-parole, que l’homosexualité ne sera jamais légalisée au Sénégal ?

Le gouvernement du président Macky Sall a déjà légalisé l’homosexualité. Il a juste des difficultés pour faire passer cela dans la société sénégalaise. Tout ce qu’ils ont fait, depuis 2012, va dans le sens de permettre aux LGBT de s’épanouir au Sénégal. Sur le plan institutionnel, le président Macky Sall cherche à faire dans le clair-obscur. Depuis le référendum, l’article 25 de la Constitution, le nombre de récépissés octroyés à des associations homosexuelles qui est passé du simple au triple, tout cela montre que le gouvernement est en parfaite complaisance avec eux. Les déclarations du président à l’encontre de l’homosexualité sont souvent en wolof, elles sont en porte-à-faux avec ce qu’ils font réellement.

Sur le plan médical, des programmes se développement pour pousser les femmes à choisir l’avortement médicalisée, lorsqu’elles tombent enceinte par accident. Ils ont rendu la césarienne gratuite. Beaucoup de programmes de planning familial sont financés. Le projet porté par la promotion des relations homme/homme ou femme/femme est la réduction de la procréation pour que la population mondiale n’augmente pas.

Au niveau de l’éducation, ils ont essayé avec l’atelier organisé du 21 au 23 décembre 2020 à Saly. Face au rejet des Sénégalais, le président de la République avait, lors de son face-à-face avec les journalistes du 31 décembre, avait déclaré qu’il n’accepterait pas que l’on nous impose un agenda en contraction avec nos réalités socioculturelles. Mais, le projet n’a pas été abandonné.

Le ministère de l’Education national est en train de faire des ateliers dans les départements reculés où les IEF sont en train de préparer l’introduction dans les curricula de programmes LGBT. Ils sont en train d’organiser des séminaires à Kaffrine, à Vélingara, à Médina Yoro Foula, à Fatick, etc. Ils y convoquent les enseignants de l’élémentaire pour faire accepter aux enfants de 5 à 12 ans que l’orientation sexuelle est une liberté de l’enfant. Tout ceci est enveloppé dans des modules dont la dénomination correspond à la lutte contre les violences basées sur le genre. Ils veulent une « LGBTisation » de notre système d’enseignement. Je lance un appel à tous les enseignants du Sénégal pour qu’ils comprennent que le genre englobe l’homosexualité et qu’ils rejettent tout projet visant à introduire cela dans notre système éducatif. Dans tous les ministères, les bureaux genre sont installés. Mais la meilleure manière de combattre cela est l’adoption d’une loi contre l’homosexualité.

Quelle est la prochaine étape ?

Maintenant, on ne peut pas dormir sur nos lauriers. C’est le moment de finaliser la pétition, déjà largement signée par les Sénégalais, pour la déposer à l’Assemblée nationale et réclamer notre projet de loi criminalisant l’homosexualité. Les Sénégalais ont signé, les khalifes généraux. La prochaine étape à réussir est ce passage à l’hémicycle pour que les députés, qui n’ont de comptes à rendre qu’au peuple, écoutent leur peuple.

Lamine Diouf