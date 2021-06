Depuis hier, reposent désormais et éternellement à Podor, Ziguinchor et Touba, trois agents de Leral décédés lundi sur la route de Kédougou. Ils couvraient la tournée économique du Président Sall. Les hommages continuent.

‘’L’Alliance pour la République s’incline devant la mémoire de Amadou SY journaliste, Mamadou Yoro Diallo caméraman, Ousmane Ndiaye chauffeur, tous trois, membres de la rédaction de Leral.net, décédés le 31 mai 2021 dans un accident sur la route de Kédougou. Ainsi, les responsables et militants, de l’APR, présentent leurs condoléances attristées à leurs éplorées, à monsieur Dame Dieng Administrateur du groupe Léral, à ses collaborateurs, ainsi qu’à tous les acteurs du secteur des médias et prient que le Tout-Puissant les accueille au paradis’’, lit-on dans un communiqué du parti au pouvoir.

Par ailleurs, il salue ‘’le succès incontestable’’ de la tournée économique menée par le président de la République dans les régions de Kaffrine et Kédougou, du 29 mai au 1er juin 2021. ‘’En effet, l’inauguration des hôpitaux régionaux, Thierno Birahim Ndao de Kaffrine et Amath Dansokho de Kédougou, dans le cadre du Plan stratégique de modernisation du secteur de la santé et de l’action sociale sur la période 2020-2024, doté de 500 milliards FCFA, constitue un jalon majeur de notre objectif de souveraineté sanitaire, tel que consigné dans le Plan d’Actions Prioritaires Accéléré Ajusté (PAP2A)’’, apprécie l’APR.

Aussi, annonce-t-il, ‘’la mise en service des hôpitaux flambants neufs de Kaffrine et Kédougou sera bientôt suivie de celle de Touba et Sédhiou, pour un volume d’investissement de plus de plus de 97 milliards FCFA. Cette densification territoriale équitable de la cartographie sanitaire est historique, car jamais le Sénégal n’a étrenné autant d’infrastructures hospitalières (4) en une seule année et constitue une parfaite illustration de l’amélioration continu de notre système de santé depuis 2012’’.

L’Apr souligne, ainsi, que ‘’la tournée économique a permis de réceptionner des infrastructures pour l’accès universel à l’eau, à l’électricité à la mobilité avec notamment le système d’approvisionnement en eau potable de Kédougou d’un coût de 6 milliards FCFA, les ouvrages de la deuxième phase du PUDC dotée de plus de 105 milliards FCFA, l’inauguration de la route Kaffrine-Nganda d’un coût de 11 milliards FCFA et financée sur fonds propres, les travaux de Promoville pour 4,2 milliards CFA, ceux du Puma pour 151 milliards FCFA à Kédougou’’.

ARAME FALL NDAO (STAGIAIRE)