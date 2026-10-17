Publié le 17 Oct 2026 - 13:09
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL ONU

Macky Sall dans le dur

 

Lors du sixième vote indicatif (« straw poll ») du Conseil de sécurité, organisé le 16 octobre 2026 pour la succession d’António Guterres, Macky Sall a recueilli 5 avis « encourage » (dont 2 des membres permanents) contre 10 « décourage ». Trois de ces avis défavorables viennent des membres permanents (P5), selon les résultats publiés par PassBlue. Il n’y a aucune abstention.

C’était le premier scrutin avec des bulletins de couleur distincts pour les cinq membres permanents, ce qui permet d’identifier un veto potentiel. Le vote est informel et non contraignant, mais un candidat doit obtenir au moins 9 voix sans veto d’un membre permanent pour être recommandé à l’Assemblée générale.

Devant Macky Sall, la Costaricienne Rebeca Grynspan arrive en tête (9 « encourage », 5 « décourage »). Suivent l’Argentin Rafael Grossi et la Guyanienne Carolyn Rodrigues-Birkett (8 « encourage », 6 « décourage » chacun). L’Ougandais Olara Otunnu, l’autre candidat africain, a lui aussi 10 avis défavorables, dont 3 de membres permanents.

Section: 
politique
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