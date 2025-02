Par ailleurs, il faut noter que l'une des plus grandes menaces avec cette technologie, c'est la tendance à la disparition de beaucoup de métiers. Monsieur Ndoye invoque le secteur informatique où les acteurs sont déjà contraints de s'ajuster. “Selon certaines études qui ont été menées, dans 10 ans, 70 % des métiers qui existent seront remplacés par l'IA. Aujourd'hui, par exemple, sur la base d'une phrase, l'IA peut te créer un site complet. Tu peux le faire sans un webmaster ou un développeur. Il suffit de lui demander de te faire un site d'informations par exemple et il fait le reste. C'est donc des métiers qui auront tendance à disparaitre et c'est la tendance dans plusieurs domaines”.

Compte tenu de cette situation, il estime que tout le monde devrait se mettre à niveau. “C'est un mouvement mondial ; on n'a pas le choix. On est obligé de suivre. Il faut essayer de s'adapter, quel que soit le domaine dans lequel on se trouve, au lieu de s'apitoyer sur son sort”, prévient le spécialiste en media et informatique.

Mais autant il est déconseillé d'ignorer cette nouvelle technologie, autant il faut éviter d'en être hyper dépendant. C'est la conviction d’Alassane Touré. “Quand vous utilisez tout le temps ces outils, tu ne peux plus rien faire, même écrire une phrase. Il faut une utilisation responsable de l’IA, éviter d’être hyper dépendant, mais il ne faut pas non plus l’ignorer. L'IA, c'est pour tout le monde. Il faut l’embrasser comme le digital. Au début, on pensait que c'était pour les informaticiens, mais aujourd'hui, la bureautique a envahi nos vies. Ce sera aussi le cas pour l'IA”.