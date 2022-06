Les services de la Direction du Commerce intérieur ont procédé, hier, à une opération d’incinération de produits impropres à la consommation. Il s’agit d’une énième opération de destruction effectuée par les autorités concernées par la surveillance de la qualité des produits consommés par les Sénégalais. Plus de mille tonnes ont été ainsi calcinées à Toglou.

Les consommateurs sénégalais vont pousser un ouf de satisfaction, avec l’opération réalisée hier par les autorités qui ont en charge le commerce intérieur.

En effet, hier à Toglou, c’est 1 437 tonnes de produits impropres à la consommation qui ont été brûlées par les éléments du ministère du Commerce et des PME. Selon les autorités compétentes, il s’agit de produits retirés par les services centraux de la Direction du Commerce intérieur à différents niveaux de leur intervention. Dans ce cadre, précisent-elles, ces produits ont été extraits des différents maillons de la chaine de distribution, à savoir les marchés, les grandes surfaces, les supérettes, etc. Il y a également des produits qui proviennent des niveaux de production comme dans les industries, les usines et les unités de transformation. Enfin, dans cette belle moisson, figurent des produits de l’exportation et de l’importation.

Dans la foulée, informent les services du ministère du Commerce, ‘’les motifs de retrait sont la tromperie sur la qualité, la non-conformité à des normes rendues obligatoires, la contrefaçon, mais également pour la dangerosité du produit (jouets contenant du jus). Dans le même sens, ‘’les produits retirés sont notamment des céréales, de la boisson, des jus de fruits, des colorants, du tabac, du premix et de l’aliment de bétail d’une valeur estimée à 725 millions’’, explique-t-on dans une note du département du Commerce.

Cependant, il faut préciser qu’en cours d’année, des saisies ont été détruites sur le site, faute de magasins où les stocker. ‘’Il s’agit de divers produits alimentaires d’une quantité avoisinant 1 437 t d’une valeur de 955 millions’’, renseignent les autorités.

IDRISSA AMINATA NINAG (Mbour)