Le 3 novembre dernier, en fin de soirée, deux hommes ont été amenés aux limiers du commissariat d’arrondissement de Biscuiterie HLM. Il s’agit du gendarme P. A. Diagne et d’un contrôleur financier dans une boîte de vente de carburant du nom de M. Ba. Les deux sont respectivement âgés de 28 ans et de 35 ans.

Selon le gendarme, c'est le 3 courant qu'il a connu M. Ba via le réseau social Facebook. Au cours de leur discussion, ils se sont dit des choses pas imaginables entre deux hommes.

Après, M. Ba lui a donné rendez-vous à son domicile et il a accepté. Ils ont commencé par une caresse, mais P. A. Diagne l’a stoppé. M. Ba est entré dans la salle de bain.

Selon toujours le pandore, il a profité de ce moment pour quitter les lieux. C'est ainsi que M. Ba a crié "Au voleur !" et des laveurs de voitures, qui étaient à côté, l'ont interpellé et dépossédé de son téléphone portable avant d'appeler la police.

Lors de son audition, M. Ba a déclaré avoir connu P. A. Diagne sur Facebook. Lors d'une discussion, ils se sont rendu compte qu'ils sont tous les deux homosexuels. Il lui a ainsi donné rendez-vous à son domicile pour entretenir avec lui des relations sexuelles. ‘’Sur place, lorsque P. A. Diagne s'est déshabillé, il ne m’a pas plu et je suis entré dans ma salle de bain pour faire mes ablutions et il est sorti avec mon téléphone portable. J’ai essayé de le rattraper sans succès. C'est à ce moment que j’ai crié "Au voleur !" et des laveurs l’ont interpellé avant de le mettre à la disposition du commandant du corps urbain, lequel assurait la couverture sécuritaire d'un match de football au stade des HLM’’, a raconté M. Ba.

Le gendarme P. A. Diagne est placé en garde à vue pour nécessité d'enquête, tandis que le nommé M. Ba est gardé pour acte contre nature et mise en danger de la vie d'autrui.

À l'issue de leur période de garde à vue, ils ont été présentés hier au procureur pour acte contre nature et mise en danger de la vie d'autrui.