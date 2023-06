L’Amicale des agents d’assiette et agents assimilés de la Direction générale des Impôts et des Domaines a tenu son assemblée générale ce weekend à Saly Portudal. Les objectifs que s’est fixés le nouveau bureau sont le renforcement de la poche sociale et la digitalisation de leur structure principalement.

Les agents d’assiette et agents assimilés de la DGID veulent résolument entrer dans l’ère du digital, dans le cadre de leurs activités au sein de la grande amicale qui les réunit.

En effet, en marge de l’assemblée générale ordinaire qu’ils ont organisée ce weekend à Saly, le président Amadou Tidiane, qui a rempilé, a exprimé son ambition de mettre à niveau la structure sur le plan numérique, avec la digitalisation de l’amicale. ‘’Les perspectives pour l’amicale, c’est la continuité. Depuis sa constitution en 2015, elle a fait du chemin. À notre arrivée, on a eu à consolider certains acquis que le premier bureau avait faits. Il y a aussi une digitalisation de l’amicale qui prend en compte l’ensemble des aspirations sociales de ses membres’’, a déclaré le président. Avant de poursuivre : ‘’Les aspirations, c’est principalement le renforcement de la poche sociale. C’est-à-dire, faire de sorte que l’agent soit à l’aise dans son milieu professionnel comme dans son milieu social. Autrement dit, qu’il puisse vivre décemment tout en faisant bien son travail.’’

L’agent d’assiette et l’agent assimilé sont des travailleurs placés sous la tutelle d’une hiérarchie et qui effectuent un travail titanesque dans les agences des impôts et domaines au niveau de tout le territoire national. ‘’C’est le cadre assistant à la hiérarchie, généralement le contrôleur ou l’inspecteur des ID. Il y a plusieurs fonctions qui composent ce cadre : agent d’assiette, agent de recouvrement, agent de poursuite, comptable, agent de service, commis d’administration, etc.’’, a précisé M. Mar qui se réjouit de l’attitude de la direction dans la mise en compte de leurs difficultés dans le travail.

‘’Il y a des difficultés dans tous les exercices. Mais heureusement, ce sont des difficultés auxquelles l’autorité s’est engagée à régler. Dès son installation, le directeur général a commencé à faire le tour de l’ensemble des services. Et on voit des améliorations qui sont notées, notamment par rapport à la mise à disposition du cadre, les locaux et tout ce qui est matériel de travail qui va avec’’, a assuré Amadou Tidiane Mar.

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)