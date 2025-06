Au premier trimestre de l’année 2025, les prix à la consommation diminuent de 0,4 % par rapport au trimestre précédent, selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).

Au premier trimestre de l’année 2025, les prix à la consommation diminuent de 0,4 % par rapport au trimestre précédent. Cette baisse résulte principalement, selon un document de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), de celle des prix des ‘’produits alimentaires et boissons non alcoolisées’’ (-0,9 %), des biens et services de ‘’soins personnels, protection sociale et biens divers’’ (-2,9 %) et des services de ‘’l’information et de la communication’’ (-1,9 %).

En revanche, la hausse des prix des services de ‘’restaurants et d’hébergement’’ (+1,0 %), de ‘’logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles’’ (+1,0 %), des biens de ‘’l’ameublement, équipement ménager et entretien courant du ménage’’ (+1,1 %) ainsi que des ‘’boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants’’ (+6,9 %) a amoindri cette tendance baissière.

Toutefois, par rapport au premier trimestre 2024, les prix à la consommation se rehaussent de 0,7 %, sous l’effet de la hausse des prix des ‘’produits alimentaires et boissons non alcoolisées’’ (+0,9 %), des ‘’boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants’’ (+8,4 %), des biens de ‘’l’ameublement, équipement ménager et entretien courant du ménage’’ (+2,2 %) ainsi que des services de ‘’restaurants et d’hébergement’’ (+1,9 %).

La baisse des prix des ‘’produits alimentaires et boissons non alcoolisées’’ (-0,9 %) en rythme trimestriel s’explique principalement par le repli de ceux des légumes, favorisé par une offre abondante en période de récolte. Les diminutions de prix les plus marquées sont enregistrées par les légumes-fruits, frais ou réfrigérés (-31,0 %) et les légumes feuillus ou tiges (-25,6 %).

Mais, cette dynamique est amoindrie, entre autres, par la hausse des prix des poissons vivants, frais, réfrigérés ou congelés (+4,3 %), des poissons séchés, salés, en saumure ou fumés (+12,7 %) ainsi que des agrumes frais (+8,4 %).

Cependant, comparés à la période correspondante en 2024, les prix de cette fonction s’accroissent de 0,9 %.

Les prix des biens et services de ‘’soins personnels, protection sociale et biens divers’’ se contractent de 2,9 % en rythme trimestriel, en raison du repli des prix des biens et services pour soins personnels (-3,2 %), malgré l’augmentation des prix des effets personnels (+6,4 %) et des services de protection sociale (+1,7 %).

Les prix des biens et services de ‘’l’information et communication’’ fléchissent de 1,9 % au premier trimestre 2025. En variation annuelle, les prix de cette fonction grimpent de 7,5 %.

Les prix des ‘’vêtements et chaussures’’ demeurent stables au cours du trimestre sous revue. En effet, la baisse des prix des services de nettoyage de vêtements (-5,1 %), des matériels vestimentaires (-1,9 %) et des chaussures pour femme (-1,6 %) est contrebalancée par la hausse des prix des vêtements pour nourrissons (+3,3 %) et pour femmes (+2,8 %).

Les prix des services des ‘’loisirs, sports et cultures’’ augmentent de 0,3 % en variation trimestrielle, au premier trimestre 2025. Cette évolution résulte principalement de l’accroissement des prix des services culturels (+4,5 %) ainsi que des journaux, livres et papeterie (+3,2 %).

Par rapport au trimestre correspondant en 2024, les prix de ces services baissent légèrement de 0,1 %, sous l’effet du repli des prix des articles de loisirs durables (-3,3 %).

Les prix des services de ‘’transport’’ s’accroissent de 0,4 % en rythme trimestriel, au premier trimestre 2025.

Par rapport au trimestre correspondant en 2024, les prix de ces services s’accroissent de 1,0 %.

Les prix des biens et services de ‘’santé’’ se bonifient de 0,6 % au cours du trimestre sous revue, essentiellement portés par les prix des services ambulatoires curatifs et de réadaptation (+4,0 %) et des médicaments à base de plantes et des produits homéopathiques (+2,8 %).

En glissement annuel, les biens et services de la fonction se renchérissent de 1,1 %, portés par les mêmes postes de consommation qu’en variation trimestrielle.

Les prix des biens et services de ‘’logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles’’ se rehaussent de 1,0 % au cours du trimestre sous revue. Cette évolution provient de la hausse des prix des matériaux pour la réparation et l’entretien du logement (+5,8 %), des services pour l’entretien, la réparation et la sécurité du logement (+1,5 %) et, dans une moindre mesure, de ceux des loyers réels payés par les locataires pour résidence principale (+0,1 %). En variation annuelle, les prix des biens et services grimpent de 0,9 %, portés par les mêmes postes de consommation que ceux identifiés en variation trimestrielle, auxquels s’ajoutent les prix de service de collecte des ordures ménagères (+0,9 %).

Au premier trimestre 2025, les prix des services de ‘’restaurants et d’hébergement’’ s’accroissent de 1,0 % en liaison principale avec la hausse de ceux des cantines, cafétérias des universités, écoles et jardins d’enfants (+7,5 %) ainsi que des restaurants, cafés et autres (+3,9 %).

Par rapport au même trimestre de 2024, les prix de la fonction s’apprécient de 1,9 %, tirés par les mêmes postes de consommation qu’en variation trimestrielle. Par ailleurs, les services de ‘’restaurants et services d’hébergement’’ ont contribué à la variation trimestrielle des prix à la consommation à hauteur de 0,1 point de pourcentage.

Les prix des biens de ‘’l’ameublement, équipement ménager et entretien courant du ménage’’ grimpent de 1,1 % en rythme trimestriel. Cette évolution résulte principalement de la hausse des prix des meubles de maison (+5,5 %). En variation annuelle, les prix de la fonction se relèvent de 2,2 %.

Au premier trimestre 2025, les prix des ‘’boissons alcoolisées, tabac, stupéfiants’’ se majorent de 6,9 %, sous l’effet du renchérissement des tabacs (+12,3 %). Cette hausse s’explique par l’augmentation des droits d’accise sur le tabac, passés de 65 % à 70 %. Par rapport au même trimestre de 2024, les prix de la fonction s’accroissent de 8,4 % soutenus également par les prix des tabacs (+14,7 %).

Par ailleurs, la fonction n’a pas contribué à l’évolution trimestrielle de l’indice global.

Analyse de l’évolution des prix selon les nomenclatures secondaires

L’évolution des prix a aussi été analysée selon l’origine des produits, le secteur de production et la durabilité. Au premier trimestre 2025, souligne l’ANSD, les prix des produits locaux augmentent de 0,9 % par rapport au trimestre précédent, alors que ceux des produits importés fléchissent de 2,3 %. En glissement annuel, les prix des produits locaux s’accroissent de 2,3 %, tandis que ceux des produits importés se contractent de 2,6 %.

Concernant la durabilité, l’analyse des variations trimestrielles met en exergue un repli des prix des biens durables (-0,4 %) et des biens non durables et semi-durables avec des proportions respectives de -0,3 % et -0,1 %. En revanche, les prix des services se rehaussent de 0,4 %. En variation annuelle, les prix des biens durables, non durables et des services augmentent respectivement de 1,1 %, 0,9 % et 0,8 %, tandis que ceux des biens semi-durables se contractent de 0,3 %.

Les produits des secteurs secondaire et tertiaire se renchérissent respectivement de 1,1 % et 0,4 %, contrairement aux prix des produits du secteur primaire où une baisse de 0,2 % est enregistrée. Comparés à la même période en 2024, les prix des produits des secteurs primaire et tertiaire s’accroissent respectivement de 2,7 % et 0,8 %, tandis que ceux du secteur secondaire se contractent de 0,7 %.

Les prix des produits frais chutent de 5,0 % au cours de la période sous revue. Concernant l’inflation sous-jacente, elle s’établit à 2,5 % en rythme trimestriel, tandis que les prix des produits énergétiques demeurent stables. En glissement annuel, les prix des produits frais se contractent de 0,9 %. L’inflation sous-jacente et les produits énergétiques évoluent respectivement de 1,9 % et 0,3 %.

Synthèse

Les prix à la consommation diminuent de 0,4 % au premier trimestre 2025, comparés au trimestre précédent. Cette évolution est principalement portée par la baisse des prix des ‘’produits alimentaires et boissons non alcoolisées’’ ainsi que des biens et services de ‘’soins personnels, protection sociale et biens divers’’ et de ‘’l’information et la communication’’.

Par ailleurs, les prix des produits du secteur secondaire et du secteur tertiaire enregistrent une hausse, tandis que ceux du secteur primaire affichent une baisse.

S’agissant de la durabilité des biens, les prix des biens durables, semi-durables et non durables diminuent, contrairement à ceux des services qui progressent légèrement.

Selon l’origine, les prix des produits locaux progressent, alors que ceux des produits importés reculent au trimestre sous revue.

Enfin, l’inflation sous-jacente se rehausse aussi bien en variation trimestrielle qu’annuelle.

