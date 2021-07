Un comité régional de développement (CRD) axé sur la sécurité sanitaire selon l’approche ‘’One Heath’’ (Une seule santé) s’est tenu hier à la gouvernance de Diourbel. L’objectif visé est d’amener les populations à s’approprier du concept ‘’One Health’’.

Le concept ‘’One Heath’’ (Une seule santé) est développé depuis quelque temps par les organisations spécialisées en matière de santé animale, humaine et environnementale. Il suppose, d’après le chef d’équipe à la FAO, Docteur Amadou Tidiane Niang, ‘’une approche collaborative, multisectorielle et multidisciplinaire pour lutter contre les menaces sanitaires urgentes actuelles et potentielles face à l’interface homme-animal-environnement au niveau local, national, sous-régional et mondial’’. C’est pour cette raison qu’il faut, toujours selon le Dr Niang, ‘’décliner une stratégie de mise en œuvre. Elle va consister à territorialiser cette approche avec la mise en place des comités régionaux, départementaux et communaux de la sécurité sanitaire mondiale. Et nous avons pensé descendre au niveau des régions, pour que tous les secteurs puissent s’approprier du concept ‘One Heath’ et le mettre en œuvre". Il l’a dit lors d’un comité régional de développement tenu à Diourbel.

Lors de cette rencontre, plusieurs partisans ont suggéré de privilégier ‘’la prévention’’. Ainsi, le président de l’Association des journalistes en santé, population et développement du Sénégal (​AJSPD), Alassane Cissé, a invité les détenteurs d’information à être plus ouverts. ‘’Les journalistes sont des partenaires. Il faut redynamiser les comités de veille et d’alerte communautaires. Il faudra aussi renforcer la capacité des membres du comité régional de gestion des épidémies’’, a-t-il dit.

Le point focal de ‘’One Health’’ au ministère de l’Education nationale, Ousseynou Ka, est du même avis. ‘’C'est une approche collaborative, multisectorielle qui permet de mutualiser les forces et qui encourage la coordination, la collaboration pluridisciplinaire pour avoir plus d'efficacité dans nos interventions sur ces maladies zoonotiques, mais aussi sur d'autres thématiques telles que la résistance aux antimicrobiens. Il y a des antibiotiques qui ne risquent plus d'être efficaces, à force d'en abuser aussi bien sur les animaux que sur les humains pour souvent plus de productivité. C'est la raison pour laquelle au Sénégal, on s'est dit que l'approche ‘One Health’ doit être comprise et appliquée partout dans le pays. Ces CRD sont une occasion de territorialiser, régionaliser cette approche. Dans le cadre de ‘One Health’, tous les secteurs peuvent travailler ensemble pour prévoir certains accidents qui peuvent arriver. Il faut être toujours prêts à riposter rapidement pour sauver des vies, sauver la santé des populations’’, a-t-il dit.

Lors de cette rencontre, il a été rappelé les missions du Haut conseil national pour la sécurité sanitaire mondiale (HCNSSM). L’objectif du HCNSSM, créé en 2017, consiste à définir les grandes orientations stratégiques du Programme de sécurité sanitaire mondiale, dans le cadre du respect du règlement sanitaire international et de stimuler la collaboration intersectorielle, interdisciplinaire, voire transdisciplinaire pour permettre d’améliorer la sécurité sanitaire globale selon une approche ‘’One Health’’.