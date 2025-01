Distinction pour le dr Massamba Diop

L'édition 2024 du Prix Marie Marvingt connaît son lauréat. Il s'agit du docteur Massamba Diop, fondateur-directeur de SOS Médecin et fils du Pr. Cheikh Anta Diop. Cette distinction, une première pour un Noir, Afro-Américain et Africain confondus, récompense ses performances en “médecine aérospatiale”, depuis sa création. Rappelons que c'est en 1997 que le Dr Massamba Diop a créé SOS Médecin.

Cette structure est certainement l'une des “compagnies d'évacuation sanitaire et de réanimation les plus actives dans la région ouest-africaine”. On nous apprend qu'à travers cette société, il a mis en place une organisation médicale “qui évalue l'état clinique du patient, recherche un hôpital si nécessaire et organise le transport médicalisé”.

SOS Médecin est par ailleurs complétée par une organisation administrative qui se charge de la “gestion complète de la logistique et comprend une équipe composée de médecins urgentistes, anesthésistes, d'infirmiers enseignants certifiés ACTLS et PHTLS et d'infirmiers certifiés ayant une expertise reconnue en médecine aérospatiale ainsi qu’un équipement de transport médical de pointe et de qualité soumis à des révisions périodiques en fonction des normes des fabricants”. Tout un dispositif huilé qui permet d'effectuer des “évacuations rapides, sécurisées et de qualité”.