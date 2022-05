Au total, le gouvernement va partager 43 436 480 000 F CFA à 542 956 ménages du Registre national unique (RNU), à travers un programme de transferts monétaires exceptionnels.

Parmi les centaines de concitoyens qui ont rempli, hier, le Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose, Seydou Ba a vécu son instant de célébrité. En boubou traditionnel, la soixantaine révolue, l’homme a été le premier à bénéficier du coup de pouce décidé par le président de la République Macky Sall, en direction des ménages les plus vulnérables du Sénégal. Un clic du chef de l’État sur une plateforme de transfert d’argent, et quelques secondes plus tard, l’habitant de Kolda a reçu un SMS l’informant qu’il venait de recevoir 80 000 F CFA de la part du gouvernement du Sénégal. Une confirmation de l’intéressé, avec l'aide de quelques journalistes, fit naître un grand enthousiasme dans l’assistance, elle aussi prête à recevoir le précieux cadeau du président de la République.

Les prières de Seydou Ba et les acclamations qui l’ont accompagnées ont traduit la satisfaction de ces milliers de Sénégalais venus de tout le pays accompagner le lancement officiel du programme de transferts monétaires exceptionnels d’un montant de 43 436 480 000 F CFA. 542 956 ménages du Registre national unique (RNU) vont ainsi bénéficier d’un transfert cash de 80 000 F CFA, pour faire face à la conjoncture économique mondiale née des effets combinés du conflit russo-ukrainien et de la pandémie à Covid-19.

Ceci est la conception sénégalaise, sous le magistère du président Macky Sall, d’un programme de protection sociale. Le président de la République dont ‘’la lutte contre les inégalités sociales constitue une priorité de ma politique, matérialisée dans l’axe 2 du Plan Sénégal émergent ‘Protection sociale et développement durable’. Cette politique volontariste, réaffirmée dans la stratégie nationale de protection sociale, demeure un référentiel des politiques d’inclusion sociale accessibles à tous les Sénégalais’’.

Tout pour mettre en place un système de protection sociale

Ces transferts se sont réalisés grâce à un montage financier qui associe des ressources du Fonds fiduciaire multidonateur pour la protection sociale adaptative à un financement de l’Association internationale de développement.

Pour parvenir à l’identification des familles bénéficiaires, chaque collectivité locale a disposé d’un quota qui a été transmis aux autorités locales. Le choix des ‘’boursiers’’ a été effectué par les populations concernées, tri rapporté à une enquête de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) sur les ménages démunis et vulnérables du Registre national unique.

Ce registre social constitue un premier pas vers un système de sécurité sociale. Son objectif principal est de favoriser l’efficacité et la coordination des prestations sociales via un mécanisme unique permettant l’identification et le ciblage des différentes populations éligibles à ces services. Les programmes sociaux vont puiser dans cette base de données préexistante et nationalement gérée pour identifier les mé­nages, de manière immédiate et automatique.

L’efficacité de cette approche dans le domaine de la protection sociale est déjà démontrée par le Programme national des bourses de sécurité familiale (PNBSF) et la Couverture maladie universelle (CMU). Selon les autorités, le PNBSF, qui a déjà bénéficié d’un concours de l’État à hauteur de 261 250 000 000 F CFA, depuis son lancement en 2013, a atteint sa cible de 300 000 ménages en 2019 et affiche un taux de réalisation de 105,63 % en 2020, avec 316 903 ménages bénéficiaires d’un cash transfert de 25 000 F CFA par trimestre.

Quant à la CMU, qui vise au moins 75 % de la population d’ici à 2025, ajoutent-elles, son bilan est très satisfaisant : ‘’En effet, au 31 décembre 2021, le taux de couverture du risque maladie (tous régimes confondus) se situait autour de 53 %, permettant ainsi à plus de 8,4 millions de personnes de bénéficier d’une couverture du risque maladie.’’

627 milliards F CFA vont être engagés pour maîtriser la crise internationale

D’autres programmes comme le Projet d’appui aux filets sociaux dénommé ‘’Yokk Koom Koom’’, permettent d’aller vers la sortie des ménages de la pauvreté. D’ailleurs, sur ce point, Macky Sall s’est fondé sur l’enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages de l’ANSD, pour rappeler que ‘’le taux de pauvreté au Sénégal a reculé de 5 points en pourcentage’’.

Selon le chef de l’État, le gouvernement a engagé ‘’des ressources budgétaires internes exceptionnelles jamais égalées pour cette année, afin de contrer la flambée des prix à l’international’’. En première estimation, 627 milliards francs CFA vont être engagés à travers plus de 350 milliards, au titre de subvention de l'énergie, 157 milliards pour des subventions allouées aux ménages, et les différentes revalorisations salariales d’agents de la Fonction publique.

Loin de suffire face à l’ampleur de la tâche, le président de la République compte aller plus loin, en optimisant la mise en place d’un dispositif de mise en place d’un système de protection sociale qui allie la santé, l’accès aux services sociaux de base, ainsi que la formation, l’employabilité, le financement et la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes.

Lamine Diouf