La localité de Toubab Dialao fait partie des zones les plus déficitaires de la région de Dakar, en matière d’approvisionnement en eau potable, depuis la réalisation d’un forage, en 2016, avec une forte teneur en fer. Pour corriger cet impair, la Société nationale des eaux du Sénégal (Sones) a prévu de faire un transfert d’eau à partir d’un forage réalisé à Kéniabour, localité qui dépend de la commune de Popenguine, et dont la qualité de l’eau est conforme aux recommandations de l’OMS en termes de potabilité.

Le directeur de la Sones, qui s’est rendu hier dans la zone, a salué la réponse apportée à ce problème de déficit en eau, en équipant le forage F2 de Kéniabour pour un débit de 200 m3/h qui va toucher 40 000 âmes. L’eau, explique Jean-Charles Fall, est acheminée au réservoir de Popenguine par une conduite de refoulement. De ce réservoir, poursuit-il, elle descend de façon gravitaire par une conduite vers le réservoir semi-enterré de 500 m3 de la station de pompage sise à Pierre de Lisse, qui refoule vers Toubab Dialao, avec un débit de 130 m3/h. Le reliquat du débit du forage, soit 70 m3/h, sert à l’alimentation en eau potable de Kéniabour et de Popenguine.

Il s’y ajoute la construction d’un réservoir semi-enterré de 500 m3, d’une station de pompage de 130 m3/h pour Toubab Dialao et sa conduite d’aspiration et de refoulement en PEHD 250 PN 16 sur 4 km, pour un montant de 961,585 millions F CFA. L’équipement du forage F2 de Kéniabour et sa conduite de refoulement sur 8,7 km va coûter, au total, un montant de 1,041 milliards F CFA.

En sus de cela, il est prévu une extension du réseau sur 5 km à Kéniabour, pour alimenter trois bornes fontaines et le collège d’enseignement moyen de la localité ; une autre extension du réseau sur 5 km à Popenguine pour desservir les quartiers de Solaye, Médina 1 et Gueumelne. Il est aussi prévu la réalisation des branchements sociaux dans les quartiers de Popenguine et Ndayane.

‘’Nous comptons, sauf incident majeur, mettre en service, au plus tard au mois de juillet, pour les ouvrages de Yenn et de Touba Dialao, et dans un mois pour ceux de Popenguine. Nous comptons aussi accompagner les populations privées de l’accès à l’eau potable, pour que chaque concession puisse avoir un point d’eau, à travers le programme de branchements sociaux. Il est aussi prévu quelques bornes fontaines pour alléger les souffrances des femmes’’, renseigne M. Fall.