DMX, le rappeur et acteur américain est décédé à 50 ans, cinq jours après avoir subi une crise cardiaque. L'artiste, dont le vrai nom était Earl Simmons, avait été placé sous assistance respiratoire et est mort avec sa famille à ses côtés. Dans un communiqué, sa famille a déclaré qu'il avait été "un guerrier qui s'est battu jusqu'à la fin", rapporte BBC.

"La musique d'Earl a inspiré d'innombrables fans à travers le monde et son héritage iconique vivra à jamais", a-t-elle ajouté. Le rappeur DMX est l'une des stars américaines les plus populaires de la fin des années 1990 et des années 2000, dont les exploits lui ont valu une place dans l'histoire de la musique, lorsqu'il est devenu le premier artiste à voir ses cinq premiers albums atteindre la première place du classement Billboard. Ils se sont vendus à 14 millions d'exemplaires aux États-Unis et lui ont valu trois nominations aux Grammy Awards. Il a également mené une carrière parallèle en tant que star de films d'action à succès.

Le secret de la puissance musicale de DMX était sa capacité singulière à être commercial, tout en gardant sa crédibilité hardcore intacte. L'intensité et la théâtralité étaient ses marques de fabrique, depuis son physique imposant, musclé et tatoué, jusqu'à la rudesse de son discours.