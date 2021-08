Depuis quelque temps, une épidémie de conjonctivite dicte sa loi au Sénégal, en plus de la Covid-19. Hier, le président de la Société sénégalaise d’ophtalmologie, Docteur Papa Mamadou Ndiaye indiquait qu’il y a une corrélation entre ce virus et l’œil. Donc, si une personne a l’œil rouge, douloureux et une baisse de la vision, elle doit se rendre à l’hôpital. Car cela peut entrainer une perte de la vue, en quelques semaines. C’est un signe de coronavirus.

La Covid-19 n’a pas encore fini de surprendre le monde. Des yeux rouges qui font mal avec une baisse de la vision peuvent être un signe de cette maladie. L’annonce a été faite, hier, par le président de la Société sénégalaise d’ophtalmologie, par ailleurs Médecin-Chef du Service d’ophtalmologie de l’hôpital Abass Ndao. Selon le docteur Papa Mamadou Ndiaye, qui a partagé certaines réflexions sur le problème de l’ophtalmologie des lésions oculaires en rapport avec le coronavirus, après la réunion du Comité national de gestion des épidémies (CNGE), la pandémie de la Covid-19 a effectivement des corrélations avec l’œil.

En effet, explique l’ophtalmologiste, l’œil est le miroir de l’organisme. ‘’Il faut savoir - et on vous l’a précisé depuis le départ - que le virus est présent dans les larmes des sujets atteints de coronavirus, même s’ils n’ont pas de signes oculaires. Ce qui fait que l’œil est un organe de pénétration de cette maladie. Ce n’est pas, par conséquent, étonnant qu’au-delà des masques, on conseille au personnel médical, ceux qui sont dans les services de réanimation et qui prennent en charge ces malades, de se protéger avec des lunettes assez spéciales’’, informe le Dr Ndiaye.

L’autre particularité avec ce virus, soutient le président de la Société sénégalaise d’ophtalmologie, est qu’on peut avoir au départ des signes oculaires. Cela veut dire, explique-t-il, que l’ophtalmologiste peut être le premier médecin examiné par les patients. Avant de rappeler qu’au début de l’épidémie, c’est un ophtalmologiste chinois qui avait très tôt attiré l’attention des pouvoirs publics sur le fait qu’il avait eu beaucoup de manifestations en ophtalmologie, des yeux rouges notamment qui pouvaient être en rapport plus tard avec le coronavirus.

‘’Les patients qui sont atteints de coronavirus peuvent développer un certain nombre de signes que les ophtalmologistes peuvent reconnaitre. Il peut s’agir de rougeur ; ces patients peuvent se plaindre d’une impression des yeux qui sont secs ; ils peuvent avoir des tuméfactions au niveau des yeux. Quelquefois, on trouve des lésions qui sont beaucoup plus évoluées, par exemple, au niveau de ce qu’on appelle l’UV ou la rétine de ces patients’’, fait-il savoir.

Epidémie de conjonctivite

Cependant, le docteur Papa Mamadou Ndiaye précise que certains signes ne sont pas en rapport avec le coronavirus, mais avec le contexte de la réanimation et la position qu’on fait adopter à certains patients pour leur éviter les problèmes respiratoires. ‘’Actuellement, il y a une épidémie de conjonctivite. La conjonctivite, c’est l’atteinte de ce qu’on appelle la conjonctive qu’on appelle en général le blanc de l’œil. C’est la partie blanche qui recouvre le globe oculaire. Dire qu’il y a conjonctivite, c’est dire qu’il y a une inflammation de cette partie blanche qui tapit le globe oculaire et qui est sous les paupières’’, explique-t-il. Avant d’ajouter que cette inflammation a plusieurs origines. Elle peut être traumatique, infectieuse, etc.

‘’Attention ! Quand on dit conjonctivite, cela veut dire que le plus souvent, on voit une rougeur ou des taches qui sont quelquefois hémorragiques. C’est le cas du virus qu’on appelle entérovirus et qui donne l’épidémie qu’on appelle Apollo, parce que cela avait coïncidé avec une mission Apollo. En général, il y a des conditions climatiques qui font qu’en début d’hivernage, il y a souvent cette épidémie au Sénégal’’, renseigne l’ophtalmologiste.

Quand on dit conjonctivite, il y a généralement, dit-il, un petit larmoiement et on a peur de la lumière. Selon le docteur Papa Mamadou Ndiaye, il y a deux signes négatifs importants pour les pharmaciens et pour les autres médecins qui ne sont pas ophtalmologistes.

‘’Il est dangereux de dire que tous les yeux rouges sont des conjonctivites’’

D’après lui, quand on a une conjonctivite, il n’y a pas de douleur. On a une sensation de corps étranger. Le deuxième signe négatif qui est très important, dit-il, est que si on nettoie les yeux, la conjonctivite ne baisse pas la vision. Donc, la vision de la personne n’est pas altérée, en cas de conjonctivite. ‘’Il est dangereux de dire que tous les yeux rouges sont des conjonctivites. Si une personne se plaint de conjonctivite et la traine pendant plusieurs jours et dit que sa vision a baissé, il faut qu’elle soit vue le plus rapidement possible par un ophtalmologiste. Si on a un œil rouge, douloureux et une vision qui baisse, cela peut entrainer une perte de la vue en quelques semaines. Il faut faire attention’’, prévient-il.

Pour aborder une conjonctivite dans le traitement, le Dr Ndiaye précise qu’il ne faut pas mettre des mains sales sur les yeux. Car, en le faisant, la personne apporte elle-même les conditions de la surinfection. Il recommande également de ne pas mettre de l’eau de mer dans les yeux. Car l’eau de mer est salée et n’est pas propre. ‘’Même les médicaments que nous travaillons pour les mettre dans les yeux, nous tenons compte de la composition chimique des larmes. Ne mettez pas des décoctions à base de pain de singe dans les yeux, ni du jus de citron’’.

Selon lui, s’il y a une conjonctivite actuellement épidémique touchant que cette zone banche de l’œil, la conduite est simple, dans ce cas de figure. Il faut juste se laver les yeux avec du sérum physiologique ou de la lotion. Si on n’en a pas, il suffit de faire bouillir de l’eau, de la laisser tiédir et de se laver le visage avec en plus d’un savon antiseptique.

‘’Le savon antiseptique simple de Marseille de préférence avec de petits morceaux que vous allez jeter au bout de quelques jours. Lavez-vous la figure. S’il n’y a pas de sécrétion, de simples collyres antiseptiques suffisent ; pas d’antibiotiques. Mais s’il y a de la sécrétion ; il faut mettre des antibiotiques. Maintenant, si pendant plusieurs jours, les signes ne s’amendent pas, s’il y a d’autres éléments associés, il faut aller voir le médecin. Les médecins responsables sauront analyser les autres signes associés. Si certains signes sont en rapport avec le coronavirus, quel que soit le traitement que vous allez donner localement, si le malade n’est pas pris en charge pour sa maladie, ils n’auront pas tendance à régresser’’, avertit le chef du Service d’ophtalmologie de l’hôpital Abass Ndao.

VIVIANE DIATTA