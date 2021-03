Drame Guédiawaye

Un drame a eu lieu hier à Guédiawaye, et plus précisément dans la commune de Sam Notaire, non loin de la maison de Serigne Moustapha Bassirou Mbacké, vers les coups de 14 h. En effet, la victime, Ousmane Niang, la trentaine, était introuvable. Ses proches l’ont cherché pendant toute la matinée. S’absenter ainsi n’était pas dans les habitudes du jeune homme.

C’est plus tard qu’ils l’ont retrouvé dans sa chambre pendu. Selon nos informations, il souffrait d’une maladie psychique. D’ailleurs, il a été interné pendant un moment à l’hôpital de Mbao, renseignent nos sources.

A sa sortie, ses proches pensaient qu’il était guéri, vu qu’il vaquait tranquillement à ses occupations et sa vie semblait reprendre son cours normal. Alertés, les éléments de la brigade nationale des sapeurs-pompiers sont venus pour acheminer le corps sans vie dans un établissement sanitaire de la place, pour les besoins de l’autopsie. La police de la localité, quant à elle, a ouvert une enquête.