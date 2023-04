L’idée, propagée par une ancienne dépêche de l’Agence sénégalaise de presse (Aps), selon laquelle « le pouvoir ne n’hérite pas, il se mérite » vaut un détour qu’on ne ferait pas aisément sans l’aide de ceux dont le métier à plein temps est de démêler les catégories philosophiques comme le mérite dans ses rapports avec l’égalité, les capacités, la chance, le groupe humain, etc.

L’universitaire français Yves Michaud – auteur de l’essai Qu’est-ce que le mérite ? (Bourin Editeur, 2009) - est un des rares philosophes contemporains à avoir consacré un sérieux travail de réflexion au mérite. Nous en avons eu vent pour la première fois en écoutant l’émission « Idées » sur RFI en novembre 2009.

Un mois auparavant, le spécialiste de philosophie politique, s’adressant à des lycéens à Bordeaux, fit l’économie de ses intéressantes trouvailles sur le sujet. Au commencement, la notion de mérite, indissociable de la valeur d’égalité, est opposée au régime des castes dans le but de promouvoir le bien commun. La récompense de ceux qui pouvaient se prévaloir de vraies compétences prenait alors la forme d’une estime collective.

Lorsqu’elle se matérialisait par une rétribution, celle-ci, limitée, ne creusait pas les écarts de revenus déjà modérés. Il n’est plus possible d’en dire autant depuis que l’individualisme, l’égoïsme et le matérialisme sont devenus les traits dominants d’une époque – la nôtre – qui trouve dans les « excès de l’État-providence » (protecteur) les causes du dépérissement de la motivation et du dynamisme de chacun.

Quand, dans la nouvelle acception du mérite, on s’interrogea sur son rapport avec les capacités de l’individu, il y eut un véritable écueil : comment identifier les capacités intellectuelles et cognitives de chacun et mesurer les aptitudes physiques et morales sur lesquelles gager toute idée de mérite ? L’incapacité des évaluateurs à faire le tour de la question maintint de larges franges de la société hors course. Ce fut notamment le cas pour les professions autres que militaires, scientifiques et industrielles. Plus grave encore : les capacités issues de « l’héritage social » restaurent la société des héritiers et des castes de l’Ancien régime (1589-1789). On pourrait en même temps rétorquer plusieurs choses à la fois à ceux qui seraient fondés d’invoquer la chance des héritiers. Quelles seraient leurs chances s’ils ne venaient pas de telle ou telle famille ou s’ils étaient nés à une époque différente de celle dont ils tirent leurs dividendes ? Il n’y a, aux yeux de Michaud, qu’une manière de faire l’impasse sur autant de difficultés à promouvoir quelques-uns seulement au détriment de plusieurs autres prétendants : « la reconnaissance truquée ».

Tout le problème du mérite est là. Les critères de la reconnaissance ne dépendent que des intérêts de celui qui les définit. Deux passages, tirés des bonnes feuilles (Le Quotidien, 15 juillet 2010) du livre « L’intruse du Palais », témoignent de la bonne foi de son auteure – Amy Diouf – en même temps qu’ils éclairent la controverse sur le mérite. « Nous existions (...) de par une signature, celle du Président de la République qui nous a sortis du néant par un décret (...) », écrit-elle en parlant de l’équipe resserrée autour de l’ancien président du conseil de surveillance de l’Anoci Karim Wade.

Plus loin, Amy écrit que l’ancien maire de Dakar, Pape Diop, « nous a reçus dans la salle d’apparat et même poussé l’hospitalité jusqu’à offrir la présidence de séance à Karim ». Pape Diop venait-il de perdre son fauteuil de maire de la capitale du Sénégal pour cause de « reconnaissance truquée » considérée comme une reconnaissance méritée ? On connaît la suite : aucun des deux – l’ancien maire et le prétendant embusqué – ne fut élu maire à l’issue des Locales de mars 2009. C’est que le pouvoir ne se mérite pas ; il se conquiert au terme d’un acte de légitimation dont les règles impersonnelles récusent l’idée d’un mérite de type nouveau qui justifie la mésestime pathologique des autres par l’estime démesurée de soi.

Yves Michaud ne récuse pas pour autant toute idée de mérite. Faute de vertu, le mérite serait même un passage obligé. Mais le philosophe ne manque pas de perspicacité lorsqu’il présente le sens moral ou religieux du concept polysémique. « Mériter, c’est avoir fait volontairement quelque chose de méritoire ou déméritoire qui vous vaut une récompense ou un châtiment », écrit-il. Amy Diouf aurait réussi son pari si son « satisfecit total » avait suffi à maquiller les comptes déméritoires du héros - Karim Wade - de son livre. À la parution du livre, on pouvait se demander pourquoi l’ancienne « directrice adjointe de la filiale sénégalaise d’un grand groupe français » ne se reconnaît que la dignité d’une intruse. Michaud répond : le mérite (truqué) n’est pas celui du groupe humain dévoué mais celui d’un seul individu au sein du groupe.

Général Fatou FALL

Dans une note bibliographique datée du 25 avril 2023, l’Agence de presse sénégalaise - encore elle - écrit que « le médecin-colonel professeur Fatou Fall (..) engagée en 1985 a obtenu le Certificat d’études spéciales en hépatologie et gastroentérologie à l’Université d’Abidjan (Côte d’Ivoire) en 2002.

Fatou Fall est professeur en Hépatologie et Gastroentérologie (Ecole du Val-de-Grâce à Paris) en 2012.

Chef du service d’hépato-gastroentérologie à l’hôpital Principal de Dakar (Sénégal). Elle est membre de la Société sénégalaise de gastroentérologie et d’hépatologie (Sosegh) membre de la Société africaine d’hépatologie et de gastroentérologie et de la Société française de gastroentérologie. »

En élevant au grade de médecin-général de brigade le médecin-colonel professeur Fatou Fall, le Président de la République replace le mérite au centre du débat au moment où les têtes d’affiche que nous servent les médias à moins d’un an de l’élection présidentielle du 25 février 2024 obligent plus d’un à se demander pourquoi le mérite, dans l’acception de Michaud et dans celui du Chef de l’État, venu en renfort, ne suffit toujours pas au lifting de la vie politique au Sénégal.

Abdoul Aziz DIOP

Auteur de « Gagner le débat…» (L’Harmattan Sénégal, Dakar, 2023)