Ce fut un week-end dramatique. Ce samedi, alors qu’on n’avait pas fini d’épiloguer sur l’effondrement d’un immeuble à Fann Bel-Air, ayant fait 6 morts, un autre drame de même nature s’est produit à Guédiawaye, dans le quartier Diappo Sahm, faisant 14 blessés.

Rocade Fann Bel Air. C’est ici, à Darou Salama, quartier difficilement accessible situé derrière la CSE (Compagnie Sahélienne d’entreprise), que s’est produit, dans la nuit de vendredi à samedi, l’effondrement d’une maison ayant provoqué la mort de six (6) personnes et fait six (6) blessés, dont deux (2) dans un état grave. Sale et rougeâtre, l’eau pluviale qui stagne sur la voie qui mène sur le lieu du drame, rend le passage plus difficile. Y aller, c’est un vrai parcours du combattant. 11h passées de quelques minutes, ce dimanche, à l’extrémité de la devanture de la maison, trois vieux sont assis sous l’ombre d’un arbre, pour se protéger du soleil. Ils discutent à voix basse. On n’entend que le chant des oiseaux.

Pendant ce temps, une personne veille jalousement aux entrées et sorties. ‘’On m’a demandé de ne laisser entrer aucun étranger avant l’arrivée de la police’’, déclare, l’air timide, un homme de petite taille d’une quarantaine d'années. La porte d’entrée fermée à clé, dehors, en face l’on peut bien apercevoir les dégâts à travers les grilles des portails. Il s’agit d’un immeuble de deux bâtiments contigus en banc et en beige qui a perdu son éclat. Mais, il n’a pas l’air si vétuste que ça. Pourtant, c’est la plus grosse partie de cet édifice qui s’est littéralement pulvérisée, emportant l’arrière de la maison. De gros tas de gravats. C’est tout ce qui en reste.

En habits de travail de couleur bleu, chapelet enroulé au poignet gauche, la quarantaine, Abdoulaye Ndiaye (nom d’emprunt) est, depuis 2012, locataire dans la maison en question. Pour lui, le bâtiment est mal construit. ‘’On a tous été surpris par cet évènement. Je ne peux pas dire si c’est un vieux bâtiment où pas. Mais, en voyant cet amas de gravats, on peut comprendre que le fer n’a pas été bien employé, lors de la construction de cette bâtisse’’, dit-il. Il est d’avis on doit confier la construction des maisons aux professionnels pour qu’ils veillent à ce qu’il ait suffisamment de fer dans la construction, mais aussi, pour que le poids de la maison soit respecté.

‘’Le propriétaire se porte bien, il est à l’hôpital’’

‘’On m’a fait sortir de la maison à deux reprises pour augmenter le prix du loyer. Je pense que le propriétaire avait vraiment l’intention de réfectionner la maison. Mais j’ignore les raisons pour lesquelles il ne l’a pas fait’’, dit l’homme à la petite barbe sous le menton. ‘’A plusieurs reprises, il a sorti son propre argent pour soigner des locataires tombés malades. Moi, il m’assiste souvent, quand je suis dans le besoin. Il est très gentil’’, confie-il.

Un témoignage confirmé par des mécaniciens qui sont de passage. Le propriétaire de la maison, connu sous le nom de Samba Gueye, et les membres de sa famille sont sociables et respectueuses, selon leurs témoignages. Parmi les victimes, il y a une dame qui tenait un restaurant de la place. Elle a perdu la vie. ‘’Du matin au soir, elle passait son temps à préparer et à donner à manger aux gens’’, dit un mécanicien à la caquette tachée d’huile, s’adressant à ses deux camarades. ‘’Il faut qu’on fasse quelque chose pour cette famille qui est très courtoise’’, a-t-il ajouté.

Selon les proches des victimes, le propriétaire de maison fait partie des rescapés. Vêtu d’un boubou traditionnel, grosses lunettes aux yeux, chapeau blanc sur la tête, le vieux Badou Sarr révèle : ‘’Il est à hôpital. Et il se porte bien’’.

Mesures gouvernementales

De son côté, le gouvernement du Sénégal, à travers ses services compétents, a pris des mesures importantes. ‘’Les blessés sont entièrement pris en charge dans les structures hospitalières de Dakar et leur état de santé est stable’’, a révélé le ministre de l’Intérieur dans une note transmise à notre rédaction.

Selon Antoine Félix Abdoulaye Diome, l’intervention combinée des services de l’Etat, notamment du ministère de la Santé et de l’action sociale, du ministère en charge de la Famille et du ministère en charge de l’Urbanisme, à travers respectivement, la direction générale de l’action sociale, la direction de la Famille et l’inspection Générale des Bâtiments, sous la coordination des Autorités administratives de la Région de Dakar, a permis : de reloger les membres des familles sinistrées et d’assurer leur prise en charge au centre Guindi de Dakar; d’apporter une assistance aux familles hébergées par leurs parents; de procéder à la démolition totale du Bâtiment R+2; d’évacuer le bâtiment mitoyen de ses occupants et d’assurer à ces derniers, dont la plupart sont des locataires, une aide au relogement.

Malheureusement, ce n’est pas le seul immeuble qui s’est effondré dans la région de Dakar, ce week-end.

14 blessées à Guédiawaye

Cap sur Guédiawaye. Au quartier Diappo Sahm, à côté de l'École 16, un drame similaire s’est produit dans une maison transformée en internat. On y enseigne le coran. Les grosses fissures qui apparaissent sur les murs de cet édifice mal entretenu renseignent sur la gravité de son l’état. Ainsi, c’est la dalle d’une salle de classe des filles qui s’est affaissée, faisant des victimes âgées entre 5 et 14 ans. Le bilan est lourd : 14 blessées dont 3 dans un état grave. Toutes des filles, selon les témoignages.

Devant l’internat, un petit groupe d’individus discutent de ce qui s’est passé. Ils renseignent que les apprenants étaient tous dans la salle de classe, lorsque la dalle s'est affaissée. Le drame s’est déroulé, samedi aux environs de 15h, heure à laquelle débutent les cours de l’après-midi. ‘’Heureusement qu’il y avait un garçon intelligent qui a senti l’effondrement de la dalle et demandé aux gens de sortir. Cela a amoindri la gravité des blessures’’, explique un jeune riverain. ‘’Je faisais la sieste au moment où le drame s’est produit. Depuis chez moi, j’ai entendu un bruit énorme. Je suis sorti et j’ai vu les enfants en train de pleurer’’, renchérit Abdou Birane Gakou.

Selon lui, les apprenants sont tous originaires de la Guinée Conakry. La cinquantaine, Mame Cheikh Gaye habite dans le quartier depuis plusieurs années. Lui aussi remet en cause la qualité de construction des maisons. ‘’Ce n’est pas une vieille maison. Elle est juste mal construite’’, dit-il. ‘’De plus, les enfants jouent au football sur la terrasse’’. D’après Latyr Ndiaye, les pensionnaires sont maltraités. ‘’Non seulement les enfants ne mangent pas à leur faim, mais le responsable de l’internat refuse de l’aide. Ainsi, à la tombée de la nuit (interdit de sortir à cette heure), les enfants se mettent devant les fenêtres et jettent des pièces de la monnaie aux passants pour qu’on leur achète quelque chose à manger’’, renseigne une badiénou gokh en tenue mauritanienne.

Pour sa part, le préfet de Guédiawaye, Cherif Blondin Ndiaye indique que le bâtiment sera évacué. De plus, selon les informations, dès que les parent ont eu écho de cette affaire, ils ont tous récupéré leurs enfants.

BABACAR SY SEYE