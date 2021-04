Elèves maitres 

Les admis au Concours de recrutement des élèves maîtres (Crem) mis sur la liste d’attente, demandent au chef de l’Etat de ne pas rester insensible à leur cause. Face à la presse hier, ils lui ont, une fois de plus, rappelé que certains n'auront plus la chance de refaire le concours, en raison de la limite d'âge. ‘’Pourtant, ils se sont donnés corps et âme pour réussir et servir leur nation’’. A cela s'ajoutent les innombrables sacrifices qu'ont ménagé ces veillants candidats’’, insistent-ils.

Le collectif est estimé à 667 candidats pour l’option français et 167 candidats pour l’option arabe, soit un total de 834 candidats. ’’Si d'aucuns ont perdu une année universitaire, d'autres ont dû faire des kilomètres de parcours pour subir les épreuves dans les délais qui ont été édictés. Son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, ne serait-ce qu'au vu du manque notoire d'enseignants entraînant dès lors la fermeture de certaines écoles, des classes à double flux et multigrades, nous vous prions de nous permettre de regagner les CRFPE.

Face à ce statut, il urge que cette requête soit prise en compte et traitée dans les plus brefs délais. Nous, jeunes Sénégalais citoyens, nous avons participé à ce concours du Crem 2020-2021. Mais, par faute de quota, nous avons été logés sur la liste d'attente. Nous vous prions de nous prendre parce que notre volonté, c'est d'être enseignant et développer l'éducation et la formation dans notre pays. Nous voulons contribuer activement à l'épanouissement des jeunes Sénégalais à travers l'éducation’’, soutient la porte-parole du collectif. Qui salue la décision du président d’augmenter le quota de recrutement d'enseignants en le faisant passer cette année à 5 000 (3 000 actuellement).