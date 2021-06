Elections locales

Membre fondateur du Nouveau parti démocratique dirigé par le ministre Oumar Sarr, Me Amadou Sall veut diriger la mairie de la commune de Thiaroye-sur-Mer, sa commune natale. ‘’Naturellement, tout dépendra à la fois de mon parti, mais aussi des populations de notre base à Thiaroye. Je suis né, j’ai grandi dans cette partie de la banlieue dakaroise.

Si les populations me font confiance ou le parti m’investit, on verra bien. Je n’ai pas de problème à ce niveau-là. Tout dépend et on verra bien. Ce sont des questions importantes qu’on ne règle pas en un coup de baguette magique, mais qu’on étudie avec les responsables et militants d’un parti. C’est des questions complexes qu’on n’aborde pas à la légère‘’ a confié M. Sall. C’était en marge d’un meeting tenu par le responsable du NPD à Yeumbeul Sud, Djiby Diaw.