Le Sénégal a été tenu en échec (1-1) par l’Eswatini, hier, au stade Lat Dior, en match comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (Can) 2021. La Guinée-Bissau a décroché le 2e ticket qualificatif du groupe I, grâce à sa victoire (3-0) contre le Congo.

L’équipe du Sénégal a frôlé l’humiliation, hier, en match de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (Can) 2021. Aliou Cissé et ses hommes, voulant terminer les phases de qualification en beauté, ont failli vivre une soirée cauchemardesque. Menés au score pendant tout le temps réglementaire par la sélection nationale d’Eswatini, les Lions ont arraché le nul (1-1) dans les ultimes instants de la partie, grâce à Cheikhou Kouyaté (90e+6).

Le coach a reconduit le système en 3-5-2, qui avait déjà suscité beaucoup de débats à la fin du nul contre le Congo (0-0). Comme annoncé, Aliou CIssé a remanié fortement son 11 de départ par rapport à celui de la semaine dernière. Dans l’axe à trois, il y avait Cheikhou Kouyaté, Kalidou Koulibaly et Abdoulaye Seck. Au milieu de terrain, Napamlys Mendy, Joseph Lopy et Krépin Diatta ; Ballo Touré et Abdallah Sima sur les flancs. Mbaye Diagne et Mame Baba Thiam ont composé l’attaque.

Malgré les changements d’hommes, le problème est resté entier. L’équipe du Sénégal a eu le monopole du ballon en essayant de jouer dans le camp adverse. Les Lions ont multiplié les passes pour surprendre la défense eswatinienne. Mais celle-ci est restée bien vigilante. Contre le cours du jeu, les hommes de Cissé ont encaissé un but, très tôt, à la 4e mn. C’est Gamedze Sabelo qui a ouvert le score pour son équipe. Sur une passe transversale, l’attaquant eswatinien a enchainé une frappe du pied gauche qui bat Sény Dieng. C’est la seule occasion d’ailleurs que les protégés de Dominic Kunene ont obtenue dans ce match.

Les Sénégalais ont tenté de revenir à la marque, mais c’était sans compter avec la solidité des défenseurs adverses. Ceux-ci ont pu contenir les attaques sénégalaises en première période. Les Lions ont manqué de profondeur. Ce qui a rendu facile la tâche défensive au bloc défensif eswatinien. De plus, le jeu sénégalais était trop latéral et orienté sur le côté gauche de Ballo Touré. Le joueur de Monaco a été beaucoup sollicité en première période, mais s’est heurté très souvent aux joueurs adverses. Pendant ce temps, Sima se tournait presque les pouces sur le côté droit. Les quelques actions sérieuses où les attaquants ont pu toucher le ballon, c’est quand le jeu est passé par les intervalles, grâce à un dribble de Krépin ou une montée de Koulibaly.

En seconde période, les Lions ont varié le jeu sur les deux côtés, contrairement à la première période. Il y a eu un léger mieux avec le premier tir cadré de Mbaye Diagne (52e) à partir de la surface de réparation. Mais le portier était bien placé et a capté le ballon sans difficulté. A la 66e mn, le coach sénégalais opère deux changements, avec les entrées de Keïta Baldé et Sadio Mané, respectivement à la place d’Abdallah Sima et Mame Baba Thiam. Krépin Diatta décale sur le côté droit et Mané à gauche. Ces nouveaux entrants ont apporté plus de profondeur au jeu sénégalais.

Mais les visiteurs n’ont pas du tout prêté le flanc. Et même les entrées de Famara Diédhiou et Gana Guèye (Abdoulaye Seck et Mbaye Diagne, 74e) n’ont rien pu y changé jusqu’à la fin du temps réglementaire. Les Sénégalais ont poussé et l’attaquant de Liverpool a failli égaliser (79e), mais son tir heurte le poteau. Il a fallu attendre les ultimes secondes (90e+6) pour que la délivrance vienne du défenseur de Crystal Palace. Suite à un tir de Krépin Diatta mal capté par le portier eswatinien, Kouyaté a pu envoyer le cuire au fond des filets, privant l’équipe d’Eswatini d’une victoire retentissante face à la première nation de football du continent africain.

La Guinée-Bissau a remporté la finale de la poule I contre le Congo, pour le 2e ticket de qualification à la Can. Les Djurtus ont étrillé les Diables Rouges sur le score de trois buts à zéro. Les Bissau-Guinéens participeront ainsi à leur troisième phase finale de Can.

Un 3-5-3 peu convainquant

La prestation livrée par le Sénégal face à celle d’Eswatini remet au goût du jour les limites d’une équipe incapable de trouver la solution face à un adversaire en bloc. Malgré une domination outrageuse, les hommes du coach Cissé ont eu toutes les difficultés à percer cette défense. Le jeu des Lions a manqué de percussion et les liaisons entre le milieu de terrain et l’attaque faisait défaut. A chaque fois, les excentrés ont été obligés de rétrocéder le ballon, à défaut de trouver les attaquants. Avec le 3-5-2, le milieu de terrain se trouve surchargé de joueurs qui jouaient à la baballe au lieu d’attaquer la surface de réparation adverse.

Le résultat des deux derniers matches contre le Congo (0-0) et Eswatini (1-1) démontre à suffisance que ce système ne devrait pas faire de vieux os dans la Tanière. A moins qu’Aliou Cissé persiste dans sa philosophie de jeu. ‘’Tout système a besoin de temps pour se parfaire’’, avait-il soutenu lors de la conférence de presse d’avant-match de la 6e journée. Mais avec le jeu produit par les Lions, il urge de revenir au traditionnel 4-3-3 qui a valu aux Sénégalais des résultats probants.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALIOU CISSE (SELECTIONNEUR DES LIONS)

‘’Le jeu offensif n’a pas marché’’

En conférence de presse d’après-match, suite au match nul des Lions devant l’Eswatini comptant pour la 6e et journée des éliminatoires de la Can-2021, Aliou Cissé a décrypté les failles de son équipe. Selon lui, le système de jeu n'a pas marché, surtout sur le plan offensif. Malgré l’échec, le sélectionneur national a salué l’engagement de ses joueurs.

Le 3-5-2 en question

‘‘Concernant le système, j’ai eu à le dire et je vais me répéter. On était qualifiés ; donc il était important d’étudier ce système-là et de jouer ces deux matches en 3-5-2. Effectivement, les résultats de ces deux rencontres ne sont pas satisfaisants, c’est clair et net sur le plan comptable. Quand on prend 2 points sur 6 possibles, on ne peut pas se satisfaire de ça. Je loue la détermination de mes joueurs, le fait qu’ils n’ont jamais abdiqué, ils n’ont jamais lâché, ils ont continué à travailler pour pouvoir égaliser.’’

La détermination des joueurs

‘‘On a pris ce but très tôt. Après, ce fut une attaque-défense pendant pratiquement tout le match. On a manqué de profondeur, on a beaucoup joué dans des attaques d’opposition, alors qu’on aurait dû, à un moment donné, demander plus de profondeur, vu que la défense adverse était renforcée et très basse. Difficile d’évoluer, difficile de trouver des solutions, difficile de trouver des intervalles. Je pense qu’on aurait dû sauter les lignes et jouer les deuxièmes ballons dans leur camp, pour tenter d’avoir soit des fautes, soit ces deuxièmes ballons qui pourraient nous permettre d’attaquer. Ça n’a pas été fait. On a été mené depuis la 4e mn jusqu’à la 90e. Cela prouve que les joueurs n’ont pas lâché, ils n’ont pas abdiqué. Je ne retiendrai que ça ce soir.’’

‘’Le système n’a pas beaucoup fonctionné’’

‘’Le système n’a pas beaucoup fonctionné sur le plan offensif. Sur le plan défensif, il y a quand même beaucoup de satisfactions. Sur le plan offensif, c’est vrai qu’on n’a pas beaucoup combiné et trouver nos attaquants ou remettre au niveau de nos relayeurs au milieu pour écarter le jeu. Comme je le dis, jouer face à un bloc bas n’est jamais évident. L’Eswatini a fait un bon match, il faut le reconnaître et surtout les féliciter du fait qu’ils nous ont tenus en échec.’’

La prestation des nouveaux joueurs

‘‘Je suis satisfait des prestations de beaucoup d’entre eux. Que ça soit Seny, Nampalys, Abdou Diallo, Touré et tous ceux qui sont venus, c’est des garçons qui ont vraiment de la qualité. C’est leur première fois en Afrique. Je pense qu’ils ont eu du plaisir à bosser avec nous. En même temps aussi, ils se rendent compte de la dure réalité de ce continent, du football africain. C’est de bon augure, ils vont continuer à travailler et progresser. Je suis plutôt satisfait.’’

Des regrets

‘’On a forcément des regrets, après ces deux rencontres. Le plan, ce n’était pas ça. Le plan était de prendre les 6 points sur les deux rencontres. On n’a pas réussi à le faire. Mais comme je l’ai dit, je loue la détermination des garçons. Ils n’ont pas lâché jusqu’à la 90e mn. Mais on ne peut pas se satisfaire de ces deux points-là en deux rencontres.’’

DOMINIC KUNENE (SELECTIONNEUR ESWATINI)

‘’Notre stratégie était de les priver d’espace’’

‘’Nous ne sommes pas surpris du résultat. Mais je dois d’abord féliciter mes joueurs qui ont parfaitement exécuté notre plan de jeu. Nous savions que nous avions affaire à un géant d’Afrique. Notre stratégie était de les priver d’espace dans notre zone. Nos joueurs l’ont si bien exécuté qu’on a rarement vu notre gardien de but à l’œuvre. Obtenir le point du nul face à un grand d’Afrique comme le Sénégal, c’est vraiment un grand enchantement. Le Sénégal a beaucoup poussé, surtout en seconde période où ils ont fatigué notre défense, mais nous avons su tenir. Nous sommes satisfaits du résultat.’’

Résultats Centrafrique - Mauritanie 0-1 Côte d’Ivoire - Ethiopie 3-1 Madagascar - Niger 0-0 Guinée-Bissau - Congo 3-0 Sénégal - Eswatini 1-1 Nigeria - Lesotho 3-0 Cameroun - Rwanda Maroc - Burundi Mozambique - Cap-Vert Sierra Leone - Bénin

LOUIS GEORGES DIATTA