L’équipe du Sénégal joue sa dernière rencontre des éliminatoires de la Can-2021, face à celle d’Eswatini, cet après-midi (16 h) au stade Lat Dior. Les Lions, déjà qualifiés, auront l’occasion de rectifier le tir, après le nul décevant contre le Congo, vendredi dernier.

Les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (Can) 2021 prennent fin aujourd’hui, avec la 6e journée. L’équipe du Sénégal, leader de la poule I (13 pts), affronte celle d’Eswatini, lanterne rouge du groupe (1 pt). Les Lions ont leur ticket en poche pour Cameroun-2021 et son assurés de terminer à la tête de la poule. Bien qu’il n’y ait plus de suspense sportif, ce match ne manque pas de sens pour les deux sélections.

Les hommes d’Aliou Cissé ont l’occasion, après le nul décevant à Brazzaville, de terminer en beauté avec une victoire à domicile. Cette rencontre coïncide avec le retour du public dans les tribunes. C’est donc une opportunité, pour la bande à Sadio Mané, de communier avec les supporters, après seize mois d’interdiction d’accès aux infrastructures sportives, du fait de la pandémie de Covid-19. La dernière sortie des Lions devant le public sénégalais remonte à novembre 2019 contre le Congo. Le Sénégal s’était imposé (2-0) en match comptant pour la 1re journée des éliminatoires de la Can-2021.

Face à une sélection eswatinienne déjà éliminée et dernière du groupe I, avec seulement un point au compteur, les joueurs de Cissé partent largement favoris. A l’aller, ils se sont baladés sur cette équipe sur sa propre pelouse et devant son public, sur le score de quatre buts à un. N’ayant pas pu trouver le chemin des filets contre les Diables Rouges, vendredi dernier, ce match se présente comme une séance de rattrapage pour les Sénégalais. C’est également une occasion supplémentaire pour le coach, dans sa logique de voir d’autres joueurs à l’œuvre et tester d’autres systèmes de jeu, de pouvoir expérimenter une autre stratégie.

Le onze de départ devra aussi changer, surtout en défense centrale, avec le retour de Kalidou Koulibaly, suspendu lors de la 5e journée pour cumul de cartons jaunes.

Cissé va-t-il remettre le 3-4-3, qui n’a pas bien marché la dernière fois, ou revenir à son 4-3-3 classique ?

Pour leur part, les visiteurs n’ont rien à perdre, puisqu’ils sont out pour la course à la qualification et sont condamnés à rester lanterne rouge du groupe I. Dans tous les cas, les hommes du coach Dominic Kunene vont poursuivre leur apprentissage du haut niveau. Car, estime le technicien, ‘‘perdre contre une très bonne équipe comme celle du Sénégal, vous apprenez toujours’’. Malgré la supériorité des Lions face au Bouclier du roi, Kunene rappelle que les ‘’attentes’’ du peuple eswatinien et la ‘‘fierté’’ doivent pousser ses joueurs à ‘‘tout donner’’. L’Eswatini a marqué deux buts dans cette compétition dont un contre le Sénégal (lors de la défaite 1-4 à domicile) grâce à Fganelo Mamba. L’attaquant du Young Buffaloes (élite eswatinienne) et ses coéquipiers peuvent espérer réaliser un autre exploit cet après-midi à Thiès.

‘‘Ce ne sera facile, pour être honnête, parce que nous allons affronter la meilleure équipe d’Afrique. Nous allons essayer de défendre nos couleurs. Jouer à fond pour honorer notre patrie. Même étant éliminés, nous nous donnons à 100 %’’, a promis Dominic Kunene.

L’autre affiche de la poule I oppose la Guinée-Bissau (3e, 6 pts) au Congo (2e, 8 pts). Bissau va abriter la ‘’finale’’ pour le second ticket qualificatif à la prochaine Coupe d’Afrique des nations au Cameroun. Les Congolais n’ont besoin que du point du nul pour valider leur qualification. Mais la tâche ne sera pas du tout aisée pour les Diables Rouges, car les Bissau-Guinéens feront tout pour remporter le match, synonyme de qualification. La partie s’annonce donc épique entre les deux équipes.

Programme Mardi 13h Centrafrique - Mauritanie Côte d’Ivoire - Ethiopie Madagascar - Niger 16h Guinée-Bissau - Congo Sénégal - Eswatini Nigeria - Lesotho Sierra Leone - Bénin 19h Cameroun - Rwanda Maroc - Burundi Mozambique - Cap-Vert

ALIOU CISSE (COACH DES LIONS)

‘’On a envie répéter le 3-5-2’’

Le sélectionneur national, Aliou Cissé, a fait part de son envie de reconduire face à l’Eswatini le système 3-5-2 expérimenté contre le Congo et qui n’avait pas donné satisfaction. Selon lui, il faut du temps pour que la mayonnaise prenne. Malgré cette phase d’essai, le coach compte bien gagner ce match comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Can 2021.

LOUIS GEORGES DIATTA

‘’Abdou Diallo blessé, Krépin va mieux’’

‘’L’Etat d’esprit est bon à part quelques blessés comme Abdou Diallo, qui est incertain. On en saura ce soir si c’est possible qu’il puisse jouer demain (aujourd’hui) ou pas. Krépin a eu une béquille, mais ça va mieux. Il reprend l’entrainement avec le groupe.’’

‘’Pour que ce système soit huilé, il faut du temps’’

‘’On est sur le peaufinement de notre stratégie. Comme vous le savez, c’est ce 3-5-2, que nous avons joué contre le Congo, qu’on espère encore redémarrer dans ce système-là. Chaque système qu’on met en place, il faut vraiment du temps. N’importe quel système que vous mettez en place, ce n’est pas du jour au lendemain que tout sera parfait. On en est conscients. On le savait depuis le départ que pour que ce système soit huilé, il faut du temps. On l’a pensé depuis le mois de novembre avec le staff. On a eu à discuter avec les joueurs cadres pour dire que ces deux matches doivent servir à l’expérimenter. On l’a fait contre le Congo et on a envie de le répéter contre Eswatini.’’

‘’Les critiques j’ai l’habitude’’

‘’Je n’ai pas à réagir aux critiques. Je suis là pour faire mon travail. Je le fais du mieux que je puisse le faire. Les critiques ce n’est pas quelque chose de nouveau. Cela fait 25 ans maintenant que je suis dans le football professionnel. Les critiques j’ai l’habitude. Cela ne m’empêche pas d’y aller avec mes idées, ma philosophie et faire des résultats. Tout le monde est critiqué, je ne serais pas le premier sélectionneur à être critiqué. Les grands hommes de ce pays qui sont responsables aujourd’hui partout dans tous les secteurs sont critiqués. Et puis, qui suis-je pour ne pas être critiqué ?’’

‘’Bien jouer et gagner avec la manière’’

‘’C’est un match important pour nous dans la mesure où le premier contre le Congo on n’a pas réussi à le gagner. L’objectif était de gagner les six matches, mais on a fait match nul à l’extérieur. Il est important de renouer avec la victoire. Demain (aujourd’hui) on veut bien jouer ce match-là, de le gagner surtout avec la manière et finir ces éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2021, au Cameroun, avec un beau résultat. Il y a 30 joueurs parmi lesquels il y a pas mal de nouveaux. L’objectif de ces deux matches c’est d’aider ces nouveaux joueurs à s’intégrer. L’intégration se passe plutôt bien. On ne pourra peut-être pas tous les faire jouer. Dans la composition d’équipe du match contre le Congo, il y a eu quand même cinq joueurs soit qui honoraient leur 2e sélection, soit qui étaient des nouveaux. Donc 50% de l’équipe qui a joué contre le Congo. Je trouve que c’est bien. L’équipe nationale, c’est aussi une porte d’entrée et sortie. Quand on a des matches comme ça où on est déjà qualifié, le plus important pour nous c’est de donner la possibilité à d’autres garçons. Demain il y aura aussi d’autres changements pour qu’on puisse voir d’autres garçons. On sait qu’on est sur la dernière ligne droite et que si on ne fait pas ces essais au mois de mars, après ces les matches officiels qui vont s’approcher et c’est difficile d’essayer.’’

