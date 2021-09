Le Sénégal confirme son leadership (6 pts) dans la poule H des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Les Lions ont remporté leur sortie dans cette compétition, en s’imposant face au Congo (3-1), hier, à Brazzaville.

Les Lions n’ont pas tremblé face aux Diables rouges. En match de la 2e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, l’équipe du Sénégal s’est imposée sur la pelouse du stade Alphonse Massemba-Débat de Brazzaville, hier, face à celle du Congo. Grâce à cette deuxième victoire consécutive, sur le score de 3 buts à 1, les hommes d’Aliou Cissé s’installent seuls à la 1re place (+6) du groupe H, occupée précédemment par la Namibie (2e, 4 pts) après son succès (1-0) sur le Togo (4e, 0 pt), dimanche dernier à Lomé. Le Congo reste à la 3e place, avec 1 pt acquis face à la Namibie (1-1), la journée précédente.

Le sélectionneur national a apporté trois changements dans le 11 de départ. Avec le forfait de Cheikhou Kouyaté, c’est Joseph Lopy qui est aligné au milieu de terrain, aux côtés d’Idrissa Gana Guèye. Sur le flanc droit, Cissé a préféré Abdallah Sima, qui est titularisé pour la première fois, à Pape Matar Sarr, qui n’a pas donné totalement satisfaction sur ce côté, lors du premier match à Thiès. Comme latéral gauche, le coach a fait confiance à Ballo Touré, à la place de Saliou Cissé.

Contrairement au Togo, qui a préféré attendre le Sénégal dans son camp, le Congo opte pour un dispositif assez haut. Avec cette pression haute, les hommes de Paul Put gênent le jeu des Lions. Plus présents au milieu de terrain, les Diables rouges obligent les joueurs de Cissé à jouer sur les longs ballons qui ne les réussissent pas. Les Congolais insistent sur le côté gauche de la défense sénégalaise, profitant de la distance entre Ballo Touré, positionné très haut, et Abdou Diallo. C’est sur ce flanc, avec un beau duel entre Diallo et Ganvoula Silvère, que le Congo s’est montré plus dangereux. Dès la 9e mn, Saint Louis Dylan obtient la première action de but. Mais le joueur congolais, qui fait face à Edouard Mendy, n’arrive pas à concrétiser. Bien debout sur ses appuis, le portier de Chelsea se couche au bon moment pour arrêter le ballon.

Boulaye Dia récompensé

Petit à petit, les visiteurs retrouvent leur jeu, en essayant de monopoliser la balle. Les attaquants se montrent de plus en plus dangereux, notamment le duo Sadio Mané - Boulaye Dia, qui retrouve ses automatismes. C’est l’attaquant de Liverpool qui se met au service de l’ancien joueur de Reims, mais son tir est repoussé par le portier adverse, Mafoumbi (21e). Mais ce n’est que partie remise. Six minutes plus tard (27e), la nouvelle recrue de Villarreal va trouver le fond des filets. Sur une passe en profondeur de Kalidou Koulibaly, Dia, lancé dans la surface de réparation congolaise, trompe Mafoumbi du pied droit et marque son premier but en sélection nationale.

Une bonne récompense pour Boulaye qui fait beaucoup de bien à l’attaquant des Reds grâce à ses courses et son rôle de point de fixation dans les défenses adverses.

Le Sénégal s’acheminait tranquillement vers la mi-temps avec un avantage d’un but. Mais l’arbitre joue les rabat-joie en accordant un penalty au Congo dans la dernière minute de la première période sur le léger accrochage entre Ibrahima Mbaye et Mbougou Prestige dans la surface de réparation sénégalaise. Ganvoula Silvère, chargé d’exécuter la sentence, égalise pour son équipe (1-1).

Le coaching gagnant de Cissé

En seconde période, les Congolais maintiennent la pression haute et réussissent à annihiler les plans sénégalais. Mais le coach Cissé a la bonne idée de procéder à un changement, avec l’entrée en jeu de Krépin Diatta et Saliou Ciss à la place, respectivement, de Sima et Ballo Touré (61e). Ces nouveaux entrants ont pu apporter plus de percussion dans le jeu offensif des Lions. Surtout à gauche avec les montées de Ciss. L’ancien pensionnaire de l’Académie Diambars de Saly permet à Ismaïla Sarr de mieux s’illustrer dans la surface de réparation congolaise. D’ailleurs, c’est grâce à ces deux joueurs que le Sénégal reprend l’avantage (1-2). A la suite d’un débordement à gauche, Ciss sert Sarr dont la frappe n’a pu être arrêtée par Mafoumbi. Ce dernier se couche, mais voit la balle lui échapper sous les aisselles et prendre la direction du but (83e).

Les Congolais perdent le fil du match et laissent de plus en plus des espaces. Sadio Mané en profite et malmène la défense de Paul Put. A force d’être acculée par les courses effrénées de l’attaquant de Liverpool, les Diables rouges commettent l’irréparable. Essayant de stopper le ballon, Mafoumbi n’a pu se retenir face à Mané et heurte celui-ci dans sa course. Face au ballon, Sadio ne tremble pas et transforme le penalty (1-3) pour son 25e but. Après avoir dépassé Mamadou Niang en inscrivant son 24e but face au Togo, Sadio se rapproche de plus en plus du meilleur buteur de l’histoire de l’équipe nationale, Henri Camara, auteur de 31 réalisations sous le maillot national.

Résultats Malawi - Mozambique 1-0 Tanzanie - Madagascar 3-2 Zambie - Tunisie 0-2 Cap-Vert - Nigeria 1-2 Congo - Sénégal 1-3 Ethiopie - Zimbabwe 1-0 Guinée équatoriale - Mauritanie 1-0

LOUIS GEORGES DIATTA