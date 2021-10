Le Sénégal est à une victoire d’une qualification au 3e et dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Les Lions affrontent la Namibie, qu’ils avaient déjà battus (4-1) il y a trois jours à Thiès, en match comptant pour la 4e journée de la poule H, cet après-midi (13 h), au stade Orlando de Johannesburg.

L’équipe du Sénégal est plus que jamais proche de la qualification pour l’ultime étape des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Les Lions pourront décrocher, dès cet après-midi (13 h), le ticket qualificatif au troisième tour de la compétition. Pour cela, les hommes d’Aliou Cissé devront s’imposer à Johannesburg contre l’équipe nationale de la Namibie (2e, 4 pts).

Leaders de la poule H (9 pts), les Lions comptent cinq points d’avance sur les Braves Warriors. En cas de victoire, ils seront à 8 longueurs de leurs dauphins, à deux journées de la fin de la phase de poules.

Le Sénégal s’est imposé largement (4-1) face à la Namibie, à l’aller au stade Lat Dior de Thiès, samedi passé. Sadio Mané et ses coéquipiers ont confirmé leur supériorité devant un adversaire qui a toujours concédé la défaite, en cinq rencontres officielles, depuis ces vingt dernières années. C’est d’ailleurs contre cette même sélection que le Sénégal avait obtenu sa première qualification à une phase finale de Mondial (2002) sur un score sans appel de 4 buts à zéro dans la capitale namibienne, Windhoek, en mars 2001.

C’est donc un adversaire largement à leur portée que les Lions vont rencontrer aujourd’hui pour le compte de la 4e journée. De plus, les Braves Warriors seront loin de leur fief, car étant obligés de recevoir dans la capitale économique sud-africaine à cause de la non-homologation de leur stade par la Caf.

Mais les hommes de Cissé devront prendre au sérieux les Namibiens. Ceux-ci ont montré de la détermination et de l’engagement lors du match aller. Menés 3 à 0 en seconde période, les Braves Warriors n’ont pas abdiqué malgré le score. Les hommes de Bobby Samaria ont continué à essayer de contenir les assauts sénégalais avec une pression haute. Ce qui a notablement déstabilisé l’adversaire qui a commis beaucoup d’erreurs, dont deux grossières bourdes d’Edouard Mendy, qui auraient dû lui couté cher. D’ailleurs, c’est dans ces moments d’errements dans le camp sénégalais que les Namibiens ont réduit le score (3-1) avant que Keïta Diao Baldé n’aggrave la marque (4-1).

La concentration sera de mise durant toute la partie pour ne pas se faire surprendre par l’équipe de la Namibie qui dispose d’attaquants rapides comme Shalulile et Hotto. La position assez haute de la deuxième ligne du milieu de terrain namibienne a gêné les transitions défense-attaque du Sénégal. La paire Gana Guèye-Kouyaté n’a pas donné pleinement satisfaction sur ce registre. Ce serait peut-être le moment pour le coach de remettre Napalys Mendy dans le onze de départ. Le joueur de Leicester avait bien tenu ce rôle avant d’être écarté à cause d’une blessure.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALIOU CISSE SUR NAMIBIE / SENEGAL

‘’Notre motivation première, c’est gagner’’

En conférence de presse d’avant-match, le sélectionneur national, Aliou Cissé, s’est exprimé sur l’enjeu du match retour contre la Namibie, à Johannesburg. Selon lui, l’objectif principal est de se qualifier dès cet après-midi, en remportant la victoire.

‘’On doit jouer un match intelligent’’

‘’On a voyagé hier (dimanche) dans de bonnes conditions. C’était long, on a quitté Dakar à 16 h, on est arrivé ici (Johannesburg) à 4 h du matin, heure locale. On a pu faire les tests PCR ce matin (lundi). Puis on a laissé les garçons se reposer pour ensuite faire une légère à 17 h sur le terrain où on va jouer. Dans l’ensemble, tout le monde est OK.

C’est sûr que dans cette poule, le meilleur scénario, c’est de pouvoir gagner demain et rapidement se concentrer sur les futures échéances, la préparation de la Can plus sereinement. Ça, c’est notre souhait. Après, un match de football, on ne sait jamais comment ça peut se passer. En tout cas, il est important pour nous de pouvoir faire un bon résultat, d’aborder ce match avec la même envie qu’à l’aller à la maison, tout en sachant que ce ne sera pas du tout le même match. En face, il y aura une équipe très concentrée qui aura envie de faire tomber le Sénégal. Elle joue à domicile. Elle sait qu’elle doit nous battre pour espérer finir premier de cette poule. On doit jouer un match intelligent, tout en sachant qu’on est là pour gagner. Notre motivation première, c’est gagner.

Sur nos dernières sorties, notamment ce que nous avons produit en première période contre la Namibie, doit nous réconforter sur notre ligne directrice, notre identité et nos principes de jeu. Le plus important, c’est surtout cette fraicheur physique après le voyage, le peu de récupération, le manque de sommeil. Cette fraicheur jouera sur ce match qui est très important. On va l’aborder avec sérénité, en espérant gagner demain.’’

‘’Il faut savoir passer d’un jeu court à un jeu long’’

‘’Le problème de la seconde période contre la Namibie à l’aller n’est pas relié au mental. Je crois que c’est un problème de concentration, de lecture du jeu dans des moments où l’adversaire est très haut sur le terrain. En voulant donner des ballons courts, on prend des risques. Mais il nous est arrivé, dans ce match, malgré la pression très haute de l’adversaire, de sortir le ballon pour trouver Sadio Mané ou Ismaïla Sarr. Je ne suis pas contre de partir de derrière, après savoir lire le jeu et allier le jeu court et le jeu long. Je n’ose pas croire qu’il s’agit d’un manque d’humilité ou de la suffisance. C’est surtout un problème de lecture du jeu où il faut savoir peut-être qu’il faut changer le film et passer d’un jeu court à un jeu long. C’est cet équilibre qu’on n’a pas eu sur les quinze dernières minutes. On doit rectifier ça le plus rapidement possible.’’

‘’Nous avons l’objectif de gagner la Can, mais en restant aussi très humble’’

‘’Le ministre est un compétiteur comme je le suis, tout comme le président de la fédération et tous les fédéraux. On a bien sûr envie d’aller gagner une Can. Mais comme je le dit, le Sénégal peut la gagner. Il y aussi trois, quatre ou cinq autres nations africaines qui sont capables de la gagner. La Coupe d’Afrique est une compétition très difficile. On y était en 2019 et on a perdu la finale, mais on n’a pas démérité. Il faut qu’on continue à regarder toutes les erreurs qu’on a pu commettre durant toutes ces six dernières années. Et essayer de les rectifier pour entamer cette Coupe d’Afrique de la meilleure des façons. Le ministre, je suis certain qu’il fait partie de l’équipe, parce que quand elle gagne, lui aussi gagne, de même que la fédération. On est tous ensemble.

Je pense que lui, la fédération, les joueurs et nous tous sommes dans la même équipe pour aller à cette Can, mais aussi pour se qualifier à la Coupe du monde. Il n’y a pas de ministère de ce côté et fédération de l’autre. La force de cette génération, de cette équipe nationale, c’est parce qu’il y a une bonne entente entre la fédération et le ministère. Il n’a pas été toujours le cas. Donc, nous sommes tous avec lui, ensemble pour aller gagner. Cet objectif-là, nous l’avons, mais tout en restant aussi très humble. On sait que dans le football, rien n’est acquis. L’équilibre est très fragile entre le positif et le négatif.’’

‘’Cette génération est capable de faire mieux que la nôtre’’

‘’2002 reste la référence du football de notre pays, du fait que c’est la première génération à atteindre la finale d’un Coupe d’Afrique des nations. C’est aussi la première à avoir joué une phase finale de Coupe du monde et l’une des rares équipes nationales africaines à atteindre les quarts de finale d’un Mondial. Ce n’est pas rien. Le peuple sénégalais, l’Afrique tout entière sont reconnaissants envers cette génération. L’actuelle génération a du talent, un énorme potentiel, capable aussi de réaliser de très grandes choses, de faire même mieux que la nôtre. Mais on sait que l’atteinte de ces objectifs se jouera sur des détails. Et c’est très compliqué d’anticiper. En tout cas, moi, j’avais pris du plaisir à jouer avec cette génération de 2002 et je prends aussi énormément de plaisir à entrainer la présente génération.’’

‘’On est optimiste pour Krépin’’

‘’Il a reçu un coup samedi. Avec les médecins, on est en train de voir s’il sera apte. Mais on est optimiste. Je pense que ça devrait aller. On va faire le point tout à l’heure avec l’infirmerie pour savoir.’’

Programme Mardi 13h Namibie - Sénégal Zimbabwe - Ghana 16h Afrique du Sud - Ethiopie Congo - Togo Niger - Algérie

LOUIS GEORGES DIATTA