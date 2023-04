Enrich Sénégal

Le Sénégal va accueillir une série d'événements organisés pendant la semaine Enrich in Africa qui débute le 22 mai par une expédition d'apprentissage organisée par l'incubateur Bond'innov. "Nous sommes ravis d'organiser cet événement au Sénégal, qui est en train de devenir une plaque tournante de l'innovation et de l'entrepreneuriat en Afrique", a déclaré le directeur de programme à Startupbootcamp, Afritech Henry Ojuor.

"Grâce à ces événements, nous espérons créer une plateforme de collaboration et de croissance, ainsi que mettre en valeur l'incroyable talent et le potentiel qui existent dans l'écosystème africain de la technologie et des startups. "Le Sommet AfricArena Afrique de l'Ouest est une conférence technologique de premier plan qui réunira des entrepreneurs, des investisseurs et des dirigeants d'entreprise du monde entier pour explorer les dernières tendances et innovations de l'écosystème technologique africain.

L'événement, qui se concentre sur la Fintech, la mobilité et la logistique, se déroulera au musée des Civilisations noires et proposera des orateurs principaux, des panels et des sessions de présentation, ainsi que des opportunités de réseautage pour les participants. Après le Sommet AfricArena, en partenariat avec Startupbootcamp, AfriTech organisera une Open Innovation & Corporate VC Unconference qui aura lieu du vendredi 26 au dimanche 28 mai au Sénégal. L'objectif de cette rencontre sera de permettre aux acteurs clés de la communauté des entreprises qui ont des intérêts dans l'innovation technologique en Afrique ou qui prévoient d'en profiter, de participer à un échange sur les meilleures pratiques et les connaissances sur la façon d'opérer avec succès sur le continent pour développer de nouveaux produits et services en partenariat avec des startups.

‘’En collaboration avec Startupbootcamp Afritech et Enrich in Africa, nous sommes fiers d'accueillir le Sommet AfricArena Afrique de l'Ouest dans une ville historique qui est une plaque tournante du commerce, de l'investissement et de l'innovation et qui a un impact positif sur l'écosystème de la technologie et des startups en Afrique", a déclaré le PDG et fondateur d'AfricArena. Source StartupbootcampAfricatech, Christophe Viarnaud, d’après un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’.