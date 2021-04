Souffrant de troubles psychiques, A. T. a été interpellé à quatre reprises devant le palais de la République. Il jetait des pierres sur les vitres du bâtiment abritant le Secrétariat de la présidence.

Pour une quatrième fois en l’espace de quelques jours, A. T. a été interpellé et déféré au parquet par les limiers de la brigade de gendarmerie de Thionk. Selon nos informations, le hobbie de cet habitant de Yène est de prendre son sac à dos, d’y mettre de grosses pierres et d’aller devant la présidence de la République, bombarder de cailloux le Secrétariat général de la présidence.

Ainsi, confient nos sources, il a eu à briser des vitres de voitures et de bureaux avant d’être interpellé et remis entre les mains des enquêteurs de Thionk. Les investigations des hommes en bleu ont montré qu’il a des troubles mentaux. Il a été interné, à plusieurs reprises d’ailleurs, dans des établissements psychiatriques du pays. Mais, à chaque fois qu’il est libéré, il refait surface et s’y remet.

D’après toujours nos interlocuteurs, il a toujours reconnu les faits. Il explique son attitude par sa volonté de se venger sur le président Macky Sall qui aurait vendu les terrains de son père. ‘’Les lieux abritant l’actuel ministère de la Justice, de même que beaucoup d’ambassades appartenaient à mon père. Le président a octroyé nos terrains à d’autres. Ce qui n’est pas normal, à mon avis’’, s’est-il défendu face aux enquêteurs.

Il a été déféré et pour la quatrième fois au parquet de Dakar. Il a été encore placé sous mandat de dépôt.

CHEIKH THIAM