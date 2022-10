Écrouée depuis le 23 septembre, Seyni Ndao peut enfin humer l’air de la liberté. Jugée hier pour escroquerie portant sur 3 millions de francs CFA au préjudice d’Astou Top, elle a écopé d’une peine de six mois dont un mois ferme de prison. Peine qu’elle a déjà purgée.

Placée sous mandat de dépôt depuis le 23 septembre 2022, Seyni Ndao a finalement été jugée hier, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Cette couturière née en 1995 et mère d’un enfant est poursuivie pour escroquerie portant sur 3,6 millions de francs CFA, au préjudice de la dame Astou Top. C’est à travers le réseau social Facebook que cette dernière a fait la connaissance de la prévenue.

En effet, celle-ci proposait de l’huile de tournesol en provenance de l’Ukraine. Intéressée, Astou Top efffectue une commande d’une valeur de 600 mille francs CFA, au mois de février. Dans un délai de 45 jours, la plaignante soutient avoir reçu son huile. C’est ainsi, dit-elle, qu’une confiance entre l’autre partie et elle s’est installée. De ce fait, raconte-t-elle, elle a effectué une seconde commande de 3,6 millions de francs CFA.

Mais si leur première transaction s’est déroulée sans problème, ce n’est pas le cas pour la deuxième. Après six mois d’attente, Astou Top, qui risque une plainte de la part de ses collaborateurs, traduit en justice Seyni Ndao pour prouver à ceux-ci qu’elle est de bonne foi et qu’elle n’est pas à l’origine du retard de réception de la marchandise. Pour mettre la main sur Seyni, elle a saisi la Brigade spéciale de lutte contre la cybercriminalité.

Toutefois, elle renseigne que depuis leur face-à-face devant les enquêteurs, Seyni Ndao est restée injoignable. ‘’Elle m'a aussi retiré du groupe qu'il avait créé. Et j’ai été victime de toutes sortes d’insanités’’, a-t-elle soutenu.

Entendue, Seyni Ndao ne conteste pas avoir reçu cette somme d’argent que lui réclame Astou Top. Par contre, elle nie l’avoir escroquée. ‘’J'ai un ninea et un registre de commerce. J’avoue que la deuxième commande, je n'ai pas encore reçu les produits. Je les ai commandés en Ukraine. Les bons de commande sont dans mon téléphone que les enquêteurs ont confisqué. J'ai envoyé l'argent par Western Union’’, a-t-elle tenté de se justifier. ‘’La commande dépasse 10 tonnes. D’autres clients, environ une trentaine, n'ont pas encore reçu leur commande’’, a-t-elle poursuivi.

Des allégations battues en brèche par l’avocat de la partie civile, Me Aboubacry Barro.

Selon la robe noire, la prévenue a agi en véritable escroc. De l’avis de l’avocat, les produits n'existent que dans son imagination. ‘’À l'époque, c'était la Covid ; maintenant, c'est la crise en Ukraine qui est utilisée comme système de défense. Après avoir encaissé les sommes, elle n'a pas daigné répondre aux appels de la victime. Ce n’est pas la première fois qu'elle agit ainsi. Il y a d'autres plaintes contre elle. À défaut de livrer la marchandise, elle n'avait qu'à restituer les 3,6 millions de francs. On nous a communiqué des documents prétendant qu'elle a eu à envoyer des montants à la partie civile qui n'a jamais eu à recevoir un quelconque montant’’, a relevé Me Barro qui réclame 5 millions F CFA pour dédommager sa cliente.

De son côté, le représentant du ministère public reste convaincu que la prévenue a usé de la délinquance astucieuse. Il a ainsi requis six mois ferme contre elle.

Pour Me Alioune Badara Ndiaye, l’infraction reprochée à sa cliente n’a pas été caractérisée par le parquet et par la partie civile. ‘’C'est la première fois qu'elle s'active dans le commerce de denrées alimentaires. Les affaires, c'est un jeu avec l'argent des autres, pourvu que ce jeu soit loyal. Elle a un enfant d’un an et deux mois. Elle a été sevrée au moment où elle a été mise sous mandat de dépôt. C'est une femme pieuse et respectueuse’’, a plaidé la robe noire qui sollicite une application bienveillante de la loi pénale.

Après en avoir délibéré, le tribunal a reconnu Seyni Ndao coupable du délit d’escroquerie. Elle a écopé d’une peine de 6 mois dont un mois d’emprisonnement ferme. Elle est contrainte d’allouer la somme de 4 millions de francs CFA à la partie civile.