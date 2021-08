Le lundi 16 août n’est pas un jour férié. ‘’Le ministère du Travail et des Relations avec les Institutions souligne que le lundi 16 août suivant la fête légale du 15 août n’est pas férié. En effet, en vertu de la loi numéro 72-52 du 4 novembre 1974 relative à la fête nationale et aux fêtes légales, le lundi suivant une fête légale n’est férié que quand les fêtes légales de la Korité et de la Tabaski tombent un dimanche’’, explique le ministre du Travail et des Relations avec les Institutions, dans une note publique.