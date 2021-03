Femmes BBY

Hier, au siège de l’Alliance pour la République (APR) sise à Mermoz, la Coordination nationale des femmes de Benno Bokk Yaakaar et de la grande majorité présidentielle ont appelé au calme, suite aux violents heurts notés au Sénégal, il y a quelques jours. En conférence de presse hier, elles ont remercié toutes les personnes qui se sont impliquées pour un retour à la paix.

‘’Nous remercions les khalifes généraux et leurs dignes représentants, le clergé catholique, la société civile et l’ensemble des facilitateurs pour leur rôle déterminant dans la recherche de solutions pour un Sénégal de paix, de justice et de tolérance dans la diversité des idées et des opinions’’, a dit la présidente de cette coordination, Aminata Mbengue Ndiaye. Elles saluent également ‘’le sens élevé de responsabilités et la maturité des forces de défense et de sécurité qui ont marqué les esprits de par la retenue dont elles ont montré dans l’exercice de leurs fonctions durant ces évènements’’.

...D’un autre côté, elles ajoutent que ‘’cette affaire privée, civile et pénale, entre deux citoyens sénégalais, égaux devant la loi, comme l’indique si bien le préambule de la Constitution sénégalaise, il est dès lors impératif que la justice fasse son travail pour l’éclatement et la manifestation de la vérité.’’ Et elles ont condamné les actes de violences sur des biens publics et privés, mais également à l’endroit de la presse.

‘’Nous sommes convaincues que notre pays est sorti grandi de cette situation et n’en sera que le plus fort, grâce à la solidité de nos institutions et à l’efficacité de nos mécanismes internes de régulation sociale qui ont bien joué leur rôle’’, pensent-elles. ‘’Nous appelons le peuple à rester debout, vigilant, pour défendre la démocratie sénégalaise et la concorde nationale’’, disent-elles.