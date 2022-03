Convaincu par les arguments et les promesses faites par l’Etat, lors de leur dernière rencontre, le Saems-Cusems a décidé de lever son mot d’ordre de grève, après avoir rencontré la base. C’en est fini de la crise scolaire.

La crise scolaire est en train d’être solutionnée progressivement. Après les 5 syndicats du G7, c’est au tour du Syndicat des enseignants du moyen secondaire (Saems) et du Cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire (Cusems) de déposer les armes. Ces deux organisations syndicales ont, à cet effet, signé hier un protocole d’accord avec le gouvernement, représenté par le ministère des Finances et du Budget.

Selon le Secrétaire général du Saems, à la fin des concertations de vendredi dernier, ils avaient préféré d’abord rencontrer la base avant de prendre une décision. Il était question, d’après Saourou Sène, de soumettre à leur appréciation les propositions du gouvernement. ‘’L’ensemble des évaluations des assemblées générales ont montré que les bases accèdent aux propositions du gouvernement. Et dans une grande majorité, ils nous ont demandé de lever le mot d’ordre. C’est la raison pour laquelle aujourd’hui, nous sommes venus faire ce compte rendu devant le gouvernement du Sénégal’’, renseigne le syndicaliste. Qui réaffirme que le mot d’ordre de grève, dans le moyen secondaire, a été suspendu et un document sanctionnant le protocole d’accord a été paraphé.

La rencontre d’hier a, également, servi aux enseignants de transmettre au gouvernement du Sénégal certaines préoccupations du moyen-secondaire. ‘’Cela doit être retracé dans un procès-verbal que nous signons ensemble avec le ministre de l’Économie des Finances qui a présidé la rencontre de ce jour’’, indique le Secrétaire général du Saems. Relativement à la question du système de rémunération des agents de l’État, ce qui a été fait, dit-il, comme premier pas est salutaire. Il n’empêche que les enseignants ont rappelé à leurs vis-à-vis la nécessité de maintenir la dynamique. A leurs yeux, la finalité de ce combat n’était pas tout simplement des augmentations de salaire, mais, le réglage définitif des iniquités qui sont notées dans le système de rémunération.

‘’Le pas qui a été franchi pour l’année 2022 qui se poursuit pour l’année 2023 est un pas salutaire et nous espérons, dans la même dynamique, que le gouvernement fera tout pour que les années suivantes qu’on arrive à dépasser définitivement ces iniquités’’, déclare Saourou Sène.

La Cnts salue ‘’le retour de la paix sociale dans le secteur de l’éducation’’

La Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (Cnts) s’est, dans un communiqué, félicité de la décision des enseignants regroupés dans le G7. Le Cnts salue, à ce propos, le sens élevé des responsabilités des organisations syndicales qui, au-delà des acquis importants obtenus ont pris en compte les intérêts des apprenants et ceux de la communauté éducative. ‘’Parallèlement, la Cnts apprécie positivement les efforts consentis par le gouvernement qui ont permis le retour de la paix sociale dans le secteur de l’éducation’’, indique la Confédération. Qui invite le gouvernement, dans une perspective de consolidation de la stabilité sociale de la fonction publique, au respect strict des termes du protocole d’accord du 26 février 2022. Il exhorte, également, les dirigeants à l’ouverture de négociations sérieuses avec les syndicats de la santé.

Dans les propositions figurent aussi l’examen et l’amélioration des conditions statutaires et salariales des autres agents de l’État pour plus d’équité et de justice sociale, en attendant la révision du système de rémunération des agents de la fonction publique. La Cnts prône aussi le renforcement des structures et mécanismes de dialogue social pour une meilleure gestion des relations professionnelles dans la fonction publique.

HABIBATOU TRAORE