Les maires élus lors des élections départementales et municipales du 23 janvier dernier, connaissent une bonne partie de leur budget. Le fonds de dotation de la décentralisation de l’année 2022 a été arrêté à la somme de 28 450 000 000 F CFA.

L’arrêté interministériel n°046052 du 23 décembre 2021, portant répartition du fonds de dotation de la décentralisation entre les départements, les communes et les services de l’Etat, au titre de l’année 2022, a attribué 6 756 44 390 F CFA aux 43 départements collectivités territoriales. Ces fonds constituent la majeure partie, sinon la principale ressource des collectivités locales. Sur cette somme que doivent se partager les 43 départements et collectivités territoriales, cinq départements se taillent les plus grosses parts, car dépassant à chaque fois les 200 millions F CFA : il s’agit de Matam avec 274 239 834 F CFA, Kolda 257 239 842 F CFA, Kaffrine 221 239 834 F CFA, Keur Massar 217 991 362 F CFA et Rufisque 206 229 834 F CFA. Les autres départements oscillent entre 100 et 200 millions F CFA.

Pour les 558 villes et communes, 19 236 555 610 F CFA ont été dégagés par les services du ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires Omar Gueye. La ville de Dakar va bénéficier de 168 millions F CFA, comprenant 15 millions d’indemnités et 154 millions de compensations. Les fonds de dotation pour la ville de Guédiawaye atteignent 219 millions F CFA (15 millions d’indemnités et 204 de compensations). A Rufisque, une indemnité de 10,8 millions et une compensation de 113,2 millions font monter les fonds à 124 millions F CFA.

D’autres fonds de dotation ont été attribués aux agences territoriales de l’Administration : 332 000 000 F CFA pour les 14 régions, 46 départements, circonscriptions administratives et 127 arrondissements ; 900 000 000 F CFA pour les agences régionales de développement (ARD) ; 375 000 000 F CFA pour le fonctionnement de l’Agence de développement local et 250 000 000 F CFA pour l’Agence nationale de la sécurité de proximité (ASP) relativement à la mise à la disposition des collectivités territoriales d’agents à la sécurité de proximité.

Les associations d’élus locaux ont également été servies par le gouvernement. C’est ainsi que 145 000 000 F CFA ont été dégagés pour le fonctionnement de l’Association des départements du Sénégal, 370 000 000 F CFA pour le fonctionnement de l’Association des maires du Sénégal et 85 000 000 F CFA pour le fonctionnement de l’Union des associations d’élus locaux.

LAMINE DIOUF