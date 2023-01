L’équipe du Sénégal va jouer la 7e édition du Championnat d’Afrique des nations de football (Chan), en Algérie. Les Lions locaux, absents de ce rendez-vous depuis douze ans, vont tenter, déjà, de faire mieux qu’en 2011, en passant la phase de poules et, si possible, comme en 2009, figurer sur le podium.

Le Championnat d'Afrique des nations de football (Chan) va démarrer, ce vendredi 13 janvier, en Algérie. Après douze années d'absence, le Sénégal va marquer son retour dans cette compétition réservée exclusivement aux joueurs évoluant dans les championnats de leurs pays respectifs.

Lors de la première édition du Chan en 2009, le Sénégal avait terminé au pied du podium. Mais en 2011, pour une deuxième participation, les Lions n'étaient même pas sortis de leur poule. Pour cette présente campagne, l'objectif serait d'abord de se qualifier à l'issue de la phase de groupes. Ayant manqué quatre éditions, les Lions ont certainement faim et devront sortir le grand jeu afin de marquer de leur empreinte ce Chan algérien.

Une liste assez étoffée

Pour atteindre ce premier objectif, en l'occurrence valider son ticket pour le deuxième tour, l'entraîneur Pape Thiaw a fait appel à 23 joueurs, dont un champion d'Afrique, le gardien du Casa Sports Alioune Badara Faty. Le portier ‘’casaçais’’ a cette chance d'avoir déjà goûté à un trophée continental, lors de la Coupe d'Afrique des nations 2021 au Cameroun. Le gardien local pourra mettre son expérience du haut niveau à profit pour tirer le reste de l'équipe vers le haut.

En attaque, l'équipe locale pourra compter notamment sur Moussa Kanté de Dakar Sacré-Cœur et Cheikh Ibra Diouf du Guédiawaye FC. Chacun de ces deux joueurs a inscrit quatre buts en championnat. Leur apport offensif sera décisif dans cette compétition. Capitaine du Teungueth FC et détenteur du brassard chez les locaux, El Hadj Moutarou Baldé est aussi un élément important du dispositif de Pape Thiaw.

Le Sénégal dans le ‘’groupe de la mort’’

L’équipe nationale locale va loger dans le groupe B, en compagnie de la Côte d'Ivoire (médaillée d’argent en 2016), de l'Ouganda et de la République démocratique du Congo (double championne d’Afrique en 2009 et 2016). Les Lions joueront leur premier match contre les Éléphants, le 14 janvier, avant d'en découdre avec les Grues, le 18 janvier. La dernière rencontre, qui verra le Sénégal s'opposer aux Léopards de la RDC, se tiendra le 22 janvier et dégage des allures d’une finale avant la lettre pour les hommes de Pape Thiaw.

Ce groupe B, qui a fière allure, est sans doute la ‘’poule de la mort’’. La bataille sera notamment rude entre Eléphants, Lions et Léopards, qui devront jouer les premiers rôles dans ce quatuor complété par les Grues ougandaises. Mais il ne s'agira pas de sous-estimer ces joueurs. Les Ougandais ne sont pas là par hasard. Même s’il n’a pas encore atteint le podium, l’Ouganda a le mérite de la régularité. C’est l’équipe qui compte le plus grand nombre de participations au Chan (cinq éditions) avec la RD Congo et le Zimbabwe. Éliminés dès le premier tour lors de l’édition précédente, les Ougandais se donneront à fond pour passer au moins le premier tour.

Une préparation satisfaisante

Après la publication de sa liste, Pape Thiaw et ses poulains ont poursuivi leur préparation en Tunisie où ils ont livré deux matchs amicaux contre le Niger et le Congo. Les Lions ont été tenus en échec par le Mena local (0-0) avant de s’imposer face aux Congolais (1-0).

Faisant le point avant de rallier Alger, le sélectionneur national s’est réjoui du déroulement de ce dernier stage. ‘’C’est un bilan positif, dans la mesure où les conditions de travail et d’hébergement étaient très bonnes. Sur l’ensemble, je suis content des joueurs. Ce que j’ai surtout apprécié, c’est qu’on a joué deux matchs sans prendre de but. Sur le deuxième, on marque déjà à la 5e mn et on a pu gérer sans encaisser’’, a déclaré Pape Thiaw. Selon l’ancien international sénégalais, il faudra être ‘’solide défensivement et très fort dans les transitions’’ pour aller très loin dans le Chan. ‘’On est en train, a-t-il indiqué, de travailler dans les deux phases de jeu, quand on a le ballon et quand on ne l’a pas. Mais aussi sur l’animation offensive avec nos circuits préférentiels qu’on commence à bien maitriser. On espère que d’ici le début de la compétition, ce sera vraiment huilé’’.

Avant la phase tunisienne, l’équipe du Sénégal a joué deux matchs amicaux. Les locaux ont été tenus en échec par l’Algérie (2-2) et battus par le Maroc (0-1). Sur le plan comptable, les hommes de Pape Thiaw ont inscrit 4 buts et en ont concédé 3. Dans l'ensemble, ce sont des chiffres satisfaisants, même s'il faut élever le niveau dans tous les compartiments du jeu, au moment d'entrer dans le vif du sujet, déjà le 14 janvier, face aux Éléphants de la Côte d'Ivoire.

Le Chan débutera le 13 janvier, pour prendre fin le 4 février. Le Sénégal ira-t-il au bout, à juste deux jours de l'anniversaire de son premier sacre continental à la Coupe d'Afrique des nations ? Ça serait un beau cadeau d'anniversaire pour le peuple sénégalais.