La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) s’affaire à la reprise de ses championnats, Ligue 1 et Ligue 2. Dans ce sens, le Conseil d’administration de la LSFP s’est réuni à son siège, ce samedi, sous la présidence de Djibril Wade, selon sa cellule de communication. Le démarrage de la saison 203-2024 est prévu pour le 21 octobre prochain.

‘’Tous les 28 clubs ont été représentés’’, a informé la même source. Par ailleurs, le tirage au sort se fera ce 23 septembre, à 16h au siège de la 2STV. Les démarches administratives ont démarré pour les clubs provenant de la Ligue amateure, Niary Tally et Renaissance sportive de Yoff, qui vont évoluer en Ligue 2 cette saison. Génération Foot et Jamono Fatick sont respectivement vainqueurs des championnats de Ligue 1 et Ligue 2. Le Cneps Excellence et l’AS Douanes ont été relégués en deuxième division.