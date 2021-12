Le Bayern Munich pourrait négocier avec Ousmane Dembélé s'il ne parvient pas à prolonger Kingsley Coman, Thiago Silva devrait rempiler jusqu'en 2023 avec Chelsea, Sven Botman serait la priorité de Newcastle cet hiver, le Barça cible Cesar Azpilicueta, Antonio Rüdiger et Christian Pulisic, Boubacar Kamara vers un départ libre de l'OM... Voici le bulletin mercato du jour.

DEMBÉLÉ, UNE ALTERNATIVE POUR LE BAYERN MUNICH ?

Plus les jours passent et plus Ousmane Dembélé s'éloigne du FC Barcelone. Malgré les approches de ses dirigeants et de son entraîneur, Xavi, l'ancien Rennais, en fin de bail en juin 2022, n'a toujours pas prolongé avec les Blaugrana. D'après Bild, Ousmane Dembélé serait une alternative du côté du Bayern Munich si Kingsley Coman (il est lié au club bavarois jusqu'en juin 2023) venait à ne pas rempiler avec le champion d'Allemagne en titre.

· Notre avis : Les plus gros clubs européens risquent de faire monter les enchères pour Ousmane Dembélé. Si tel est le cas, le Bayern Munich ne devrait pas suivre.

THIAGO SILVA POURRAIT PROLONGER AVEC CHELSEA

Selon Fabrizio Romano, le journaliste du Guardian spécialisé sur le mercato, Thiago Silva, actuellement lié à Chelsea jusqu'en juin 2022, pourrait prolonger pour une saison supplémentaire. Ce nouveau contrat liant les Blues et l'ancien Parisien devrait très prochainement être effectif. Le défenseur de 37 ans serait heureux à Chelsea et Thomas Tuchel continue de lui faire confiance.

· Notre avis : Même s'il est en fin de carrière, Thiago Silva est toujours très efficace et Chelsea aurait tort de s'en priver.

· BOTMAN SERAIT LA PRIORITÉ DE NEWCASTLE

Racheté par un fonds saoudien en octobre dernier, Newcastle United va être l'un des acteurs principaux du prochain marché des transferts. Toujours d'après le journaliste Fabrizio Romano, les Magpies seraient très intéressés par Sven Botman et auraient placé le Lillois en haut de leur "wishing list" pour le poste de défenseur. L'AC Milan suivrait également le Néerlandais, qui a été courtisé l'été dernier par Wolverhampton, l'Atalanta Bergame et le FC Séville.

· Notre avis : Si Newcastle transmet une offre conséquente, le LOSC pourrait sérieusement réfléchir même si Sven Botman est un élément essentiel de son équipe.

"Pour Newcastle, on sera plus sur un mercato Coutinho - Lingard que Salah ou De Bruyne" UN DÉPART EN JANVIER POUR ALLI ?

Avec seulement huit matches à son actif cette saison en Premier League, Dele Alli n'est plus un joueur essentiel à Tottenham. Selon The Athletic, les Spurs n'écarteraient pas la possibilité de se séparer de leur milieu offensif international de 25 ans (sous contrat jusqu'en juin 2024) cet hiver.

· Notre avis : Un prêt pour relancer son joueur de 25 ans pourrait être une idée étudiée par le club londonien.

KAMARA PENCHERAIT VERS UN DÉPART DE L'OM

Toujours d'après The Athletic, Boubacar Kamara pencherait vers un départ de l'OM à la fin de la saison. Le 30 juin prochain, le natif de Marseille pourrait être libre de tout contrat. "Ce dont j'ai envie, c'est de continuer à travailler, à progresser, gagner des titres, travailler dans de bonnes conditions", déclarait le joueur de 22 ans à la fin du mois de novembre en conférence de presse.

· Notre avis : Le temps presse et ne joue pas en faveur de l'OM...

BELOTTI DEVRAIT QUITTER LE TORINO LIBRE L'ÉTÉ PROCHAIN

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le Torino, Andrea Belotti devrait partir libre l'été prochain. C'est en tout cas ce qu'a sous-entendu Urbano Cairo, le président de l'actuel 13e de Serie A, au micro de Sky Italia. "Je ne vois pas beaucoup de chances de prolonger son contrat, mais on verra", a-t-il déclaré à propos du champion d'Europe.

· Notre avis : En étant libre, l'attaquant de 27 ans ne devrait pas manquer de courtisans partout en Europe.

LE BARÇA CIBLE AZPILICUETA, RÜDIGER ET PULISIC

D'après Mundo Deportivo, le FC Barcelone ciblerait Cesar Azpilicueta, Antonio Rüdiger et Christian Pulisic. Pour l'ailier international américain, les Blaugrana souhaiteraient un prêt en janvier, précise le quotidien espagnol. Quant aux deux défenseurs, le club catalan aimerait les récupérer libres l'été prochain.

· Notre avis : Recruter Cesar Azpilicueta et Antonio Rüdiger dans ces conditions est une possibilité pour le Barça. Mais pour Christian Pulisic, il semble peu probable que Chelsea le prête en cours de saison.

RANGNICK PRÉVIENT MARTIAL

Anthony Martial, en difficulté à Manchester United, devra "informer" le club s'il souhaite le quitter, a déclaré lundi son entraîneur Ralf Rangnick, répondant aux déclarations de l'agent du joueur. "S'il souhaite partir, c'est le joueur qui doit en informer le club ou moi-même", a réagi Rangnick, lors de la conférence de presse de veille du match contre Brentford en Premier League. La semaine dernière, l'agent de Martial avait évoqué les envies de départ de l'international français lors du mercato d'hiver.

"Il a besoin de jouer. Il ne souhaite pas rester en janvier et je parlerai bientôt avec le club", avait confié son agent, Philippe Lamboley, au média anglais Sky Sports News. "Je ne communique pas avec les agents via les médias. Le joueur n'a pas parlé de cela avec nous ou moi" a insisté Rangnick, ajoutant que les déclarations de Lamboley dans la presse de l"intéressaient pas tant que ça". Arrivé à Manchester United en provenance de Monaco en 2015, Anthony Martial, 26 ans, est en difficulté en Angleterre, où il n'a débuté que deux matches de Premier league cette saison avec les Mancuniens, pour un but inscrit. Relégué en bas de la hiérarchie des attaquants derrière Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani ou Mason Greenwood, il est sous contrat avec les Red Devils jusqu'en 2024.

· Notre avis : United ne retiendra pas Martial cet hiver. Mais à condition de recevoir une offre intéressante.

