Dans le cadre de la 30e édition de la commémoration de la descente spirituelle de Mohamed Seny Guèye dit ¨Sang bi¨, une exposition photographique a été organisée à la mosquée de la Divinité, hier à Dakar. Initiée en 2018 et désormais à sa 6e édition, cette exposition vise à valoriser et à préserver le patrimoine historique, matériel et immatériel du mouvement Naby Allah. Grâce à cette initiative, le lieu de culte est également devenu une vitrine touristique du Sénégal.

La commissaire de l'exposition, Astou Sall, souligne l'ampleur du travail qu’elle implique, à savoir des recherches approfondies, des rencontres, la collecte de récits, la sélection des photographies, la numérisation et la restauration des archives visuelles. “Fondée en 1977, l’association Naby Allah a très tôt compris l’importance de la conservation des archives. Ses membres ont eu la sagesse de préserver ces précieuses ressources, que nous exploitons chaque année pour mettre en place une exposition gérée par la commission culturelle¨, explique-t-elle.

Depuis six ans, Astou Sall accompagne cette initiative en organisant chaque édition autour d’une thématique spécifique. Cette année, le thème retenu est “Le khalife à La Mecque”, qui met en lumière des images inédites de son voyage spirituel aux lieux saints de l’islam : la oumra en 1998 et le hajj en 2001. Elle confie également que l’enthousiasme et l’intérêt croissants pour cette exposition constituent une source de motivation inestimable qui la pousse chaque année à relever ce défi avec passion.