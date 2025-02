Évaluer les services publics et recueillir les attentes et perceptions des usagers. C’est l’objet de la journée de concertation régionale pour la réforme du service public, hier à Thiès. L’événement a réuni une multitude d’acteurs locaux, des responsables administratifs, des représentants des services du ministère de la Fonction publique et de la Réforme du service public ainsi que des acteurs de la société civile.

Le gouvernement a engagé un processus de consultation pour aboutir à une réforme de l’Administration publique. Son objectif est de renforcer la qualité des services rendus aux Sénégalais et de mener un "diagnostic heuristique" des offres de service public dans les 14 régions du pays. Cette activité d’hier fait suite au lancement des concertations nationales par le ministre Olivier Boucal, le 23 janvier dernier.

Venu présider la rencontre, Georges Mbaye, adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives, a souligné l’importance de cet exercice : ‘’Nous voulons identifier les blocages et comprendre la perception des usagers. C’est un questionnement crucial pour améliorer la qualité du service public.’’

En effet, la transparence et l’efficacité de l’Administration ne peuvent être évaluées qu’à travers les retours directs des usagers. Ainsi, la journée a été riche en discussions fructueuses où les préoccupations des usagers ont été mises en lumière. Elle a permis de réaliser un diagnostic détaillé sur les services publics actuellement offerts dans la région.

L’adjoint au gouverneur a également insisté sur la nécessité d’offrir un service public de qualité, mettant l’accent sur l'importance de valoriser l'accueil des citoyens. ‘’Dans la délivrance du service public, il est essentiel d'avoir des valeurs et surtout de rassurer les usagers quant à la prise en charge de leurs dossiers’’, a-t-il déclaré.

Ensuite, il a rappelé que l’un des principaux défis de la réforme de l’Administration est de mettre en place des mécanismes permettant de répondre rapidement et efficacement aux attentes des citoyens, tout en respectant les normes d’éthique et de transparence.

Aux participants, il a invité de s’exprimer librement : ‘’N’hésitez pas à partager vos témoignages et vos propositions, car ce sont vos voix qui guideront la réforme du service public.’’

Les concertations se poursuivront dans les prochaines semaines dans l’ensemble des régions, avec pour ambition de faire émerger des recommandations pertinentes pour une administration plus dynamique et plus proche des citoyens.

Hier, au-delà des constats, les premières concertations ont permis d’identifier des solutions et des pistes d’amélioration. Car les participants ont pu exprimer leurs avis et faire des propositions concrètes visant à améliorer les offres de services publics dans la région.

Une synthèse de ces contributions sera réalisée et présentée sous forme de rapport, permettant une analyse critique des informations recueillies sur le terrain et aboutissant à des recommandations adaptées.