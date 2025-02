Prix découverts RFI 2025

Hier, Radio France internationale (RFI) a annoncé sur ses antennes, la lauréate du prix Découvertes RFI. En effet, le jury présidé par l'icône musicale Angélique Kidjo et le public ont désigné la Guinéenne Queen Rima comme lauréate de la 43e édition du Prix Découvertes RFI. Selon le jury, elle a été distinguée pour son énergie, sa présence scénique et son statut de pionnière du dancehall en Guinée. La présidente du jury, Angélique Kidjo, a souligné la difficulté pour une femme d’évoluer dans ce genre musical. ¨Faire carrière en tant que femme n’est jamais simple et dans le dancehall, c’est encore plus rare¨, a-t-elle déclaré. Dans le même sens, le jury a salué son talent artistique, sa capacité à explorer divers univers musicaux ainsi que sa détermination.

Finaliste du Prix Découvertes RFI à deux reprises, Queen Rima n’a jamais renoncé à son ambition. Elle remporte donc une dotation de 10 000 euros, un concert retransmis sur RFI ainsi qu'une tournée en Afrique dans les instituts français. Soulignons que Queen Rima est une figure montante du dancehall en Afrique de l’Ouest. Sa discipline et sa détermination lui permettent de briser les préjugés et d’affirmer son identité artistique, en fusionnant les rythmes vibrants du dancehall avec des influences guinéennes. Elle chante en soussou, en français, en malinké et en pular, et offre à son public une diversité linguistique et culturelle unique.

De plus, ses textes sont poignants et ses performances captivantes. La lauréate milite donc activement pour l’émancipation des femmes et dénonce les injustices auxquelles elles sont confrontées, tant dans la société que dans l’industrie musicale.