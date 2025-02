Montrer la force des musiques actuelles. C’est ce qu’ont fait Alibeta et Cie, lors d’un concert organisé dans le cadre du DMX, à Blaise Senghor. Ils ont présenté le concept ‘’jazz griots’’, un cocktail de jazz et de rythmes sénégalais.

Dans le cadre du Dakar Music Expo (DMX), un concert de haute facture a été animé par Ali Béta, Ibaku et Satou Bambi, tous membres du label Miziku Tey Records. Après que cette dernière a ouvert le bal en jouant les morceaux de son EP "Le cinquième élément’’, Ibaku a fait une entrée fracassante. Devant son clavier et sa machine, accompagné d’un guitariste, d’un saxophoniste, du batteur Sym Sam, d’un percussionniste de ‘’bougarabou’’, il joue de la bonne musique, presque sans chanter, communiquant avec son public, dansant de manière très soft. Il a transporté le public dans un voyage culturel, à la découverte du patrimoine musical africaine, notamment du sud du Sénégal. Ibaku a, en effet, joué les morceaux de son album ‘’Joola Jazz’’. Il s’agit d’un pont entre la musique joola et les formes jazz que l’on peut retrouver ailleurs.

‘’Je me suis rendu compte qu’il y avait vraiment beaucoup de points communs entre le jazz et les rythmes de chez nous. Je me suis dit que ce serait intéressant de faire des recherches. Et pendant cinq, voire sept ans, j’ai travaillé sur ces cultures-là. Les résultats ont permis la naissance de cet album-là’’, a-t-il expliqué.

Dans le cadre de ses recherches, Ibaku est, par exemple, allé à Yaoundé pour montrer la ressemblance entre les rythmes de la Casamance et ceux du Cameroun, transcendant les frontières géographiques. Une invitation à la réappropriation de notre patrimoine culturel.

Il a été accompagné sur deux morceaux par Magui, une jeune et talentueuse rappeuse et chanteuse, auteure du mixtape ‘’Seetu’’. Les deux artistes forment un duo explosif. Auparavant, ils ont eu à travailler sur la bande-son de Selly Raby Kane, dans le cadre d’un défilé de mode. ‘’Avec Magui, c’est un énorme plaisir, parce que je la connaissais en tant que rappeuse. J’apprécie ce qu’elle fait. C’est que du love, du respect mutuel entre artistes. C'est une super belle personne. Ça va encore donner des étincelles", s’est réjoui Ibaku.

Pour sa part, après sa magnifique prestation, Magui a souligné la nécessité de faire la promotion du patrimoine culturel africain et sénégalais en particulier. ‘’Ce fut un honneur pour moi d'être présente partout dans le monde. Au vu de ses recherches, c'est un travail à féliciter. On doit faire en sorte que ça soit connu par les enfants, les jeunes, mais aussi les vieux. C’est notre culture ; nous avons nos sonorités. Avec des instruments comme le ‘bougarabou’, il en fait quelque chose de très magique".

Alibeta est monté en dernier lieu pour terminer la soirée en beauté. Cerise sur le gâteau, il a été rejoint sur scène par Ibaku et Satou Bambi. Un trio que le promoteur culturel Souleymane Kane dit ‘’Jules’’ a réclamé plus tôt, lors d’une l’interview. ‘’J’aurais préféré qu’ils jouent tous les trois, parce que le public, à un moment donné, a bougé…’’, a-t-il dit pendant que Ibaku enflammait le public.

Alibeta et sa bande proposent des musiques actuelles. Il s’agit plus exactement du jazz griots’’, style de musique qui a triomphé le temps d’un concert. Les musiques actuelles gagnent de plus en plus du terrain d’ailleurs, avec la percée des artistes au talent immense comme Ash The Best.

Pour Alibeta, depuis le Xalam, le Missal, Wasis Diop, il y a une méconnaissance de ce genre de musique. Ainsi, il compte pérenniser cette scène en organisant des concerts de ce genre. ‘’Nos musiques sont très proches du jazz, mais nous sommes des héritiers de griots. Et quelque part, quand on revoit les origines du jazz, c’est l’Afrique. Les esclaves l’ont amené aux États-Unis. Donc, c’est très proche des pratiques griotiques. Ce que l’ont fait, ce n’est pas du mbalakh, ce n’est pas du hip-hop, ce n’est pas du reggae. C’est quoi ? Ce sont les musiques actuelles’’.

Ainsi, ils ont voulu donner un plateau aux musiques actuelles, en dehors de l'Institut français et ailleurs pour montrer qu'il y a d’autres scènes au Sénégal, comme Douta Seck et Blaise Senghor.

Une très belle découverte pour Baptiste Marc et sa compagne Claire, venus au Sénégal pour leurs vacances. ‘’Sans ce festival, on n’aurait pas eu accès à ça. On n'aurait même pas pu rentrer à Blaise Senghor’’, a-t-il soutenu. "On a eu un très bon mélange de musique où l’on a eu de la musique électronique, un saxophone qui venait par-dessus et les chants. C’était vraiment très bien", s’est réjoui Baptiste. Le rappeur Paco Briz a effectué le déplacement non seulement pour apprécier ce que font Alibeta et Ibaku, mais aussi pour trouver d’autres influences musicales. "J'assiste souvent, j’assiste même à des séances de ‘sabar’ pour trouver l'inspiration", a déclaré le Yoffois qui aime repousser les limites de la création. Lui qui prépare un nouveau projet, il adore faire des recherches, expérimenter de nouvelles choses afin d’offrir une création qui sort de l’ordinaire.

BABACAR SY SEYE