La 16e édition du festival StLouis Docs se tient du 29 avril au 4 mai 2025. À cet effet, au cours de cet événement qui célèbre le cinéma documentaire, le Sénégal va accueillir 55 œuvres cinématographiques. Il y a près de 24 pays qui y prendront ainsi part. Lors d’une conférence de presse, hier à Dakar, le producteur et co-organisateur du festival, Souleymane Kébé, est revenu sur les différentes sélections et l’objet du festival.

La 16e édition du festival international du film documentaire de Saint-Louis, connu sous le nom de StLouis’Docs, se tiendra du 29 avril au 4 mai 2025. En effet, d’après le co-organisateur Souleymane Kébé, ce festival célèbre non seulement le documentaire, il est aussi une plateforme essentielle pour les cinéastes, chercheurs et passionnés du genre.

Pour cette édition, le festival promet une programmation riche et diversifiée. ¨L’événement est organisé par Suñuy Films (France) et Krysalide Diffusion (France). Il est consacré à la création documentaire et c’est à Saint-Louis qu’une centaine de professionnels du cinéma, de l'audiovisuel et des médias séjourneront durant cinq jours¨, explique-t-il.

En outre, StLouis’Docs est un festival international accueilli par la ville de Saint-Louis, d’où justement son nom. Cette année, 55 films venus de 24 pays seront projetés. L’Algérie, le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, le Cap-Vert, la Centrafrique, la Côte d'Ivoire, l’Éthiopie, la Guadeloupe, la Guyane, Haïti, le Mali, Maurice, le Maroc, le Mozambique, le Niger, la Réunion, la RDC, le Sénégal, le Soudan, la Tanzanie, le Togo et la Tunisie seront présents dans la programmation. Les films sont projetés gratuitement et en plein air. ¨La particularité de cet événement, c’est que les films sont à découvrir gratuitement lors des projections en plein air dans les quartiers, à l'Institut français, au centre culturel Le Château, à l'université Gaston Berger et dans plus d'une dizaine d'établissements scolaires¨, explique Souleymane Kébé.

Et pour le rendre également pédagogue, ¨le StLouis’Docs, c'est des cafés-rencontres avec les cinéastes, des causeries, des tables rondes, des ateliers de création, une résidence d'écriture long métrage et un forum de production international¨, poursuit-il. Dans ce sens, une résidence d’écriture de long métrage documentaire va se tenir. Douze projets de cinq pays ont été sélectionnés à cet effet. Il s’agit de projets du Sénégal, du Cap-Vert, du Togo, du Bénin et de la Côte d'Ivoire. Cette session sera encadrée par les réalisateurs Sellou Diallo et Jean-Louis Gonnet, du 20 au 30 avril 2025. ¨À la suite de cette résidence, les 12 autrices et auteurs pourront présenter leurs projets de longs métrages documentaires en développement à un panel de professionnels du cinéma et de l'audiovisuel (production, diffusion) sénégalais, togolais, béninois, ivoirien, capverdien, français, belge et allemand, surtout qu’on note la présence, cette année, de Wido, indique-t-il.

¨Cela est prévu, car StLouis’Docs est également un espace de partage et de découverte de films documentaires qui donnent à réfléchir et permet d'accéder à d'autres représentations’’.

Par ailleurs, dans son ambition de soutenir la liberté d'expression, de pensée et de création, StLouis’Doc ‘’valorise le cinéma documentaire africain et créole, dans toute sa richesse, sa complexité, sa création et sa diversité afin de valoriser des regards de l'intérieur sur les réalités des sociétés. Le comité artistique est composé cette année de 14 professionnels du cinéma et de l'audiovisuel du Sénégal, du Mali, du Togo, du Niger, d'Algérie, de France, de Suisse et d'Espagne. Leurs choix sont un hommage au cinéaste sénégalais Paulin Soumanou Vieyra. Dans ce sens, ¨le festival StLouis’Docs s'associe au centenaire de la naissance du réalisateur Paulin Soumanou Vieyra, considéré comme le précurseur des cinémas d'Afrique noire. Né en 1925 à Porto-Novo, au Dahomey, aujourd'hui Bénin, et décédé le 4 novembre 1987 à Paris, c’est à Dakar qu’il repose. Au programme de cet hommage, quatre films restaurés à redécouvrir avec le journaliste et critique de cinéma Baba Diop. ¨C'était, il y a 4 ans’’ (1954) - restauré en 2024, ‘’Afrique sur Seine’’ (1955) - restauré en 2018, ‘’Lamb’’ (1963), restauré en 2014 et ‘’L'envers du décor’’ (1981) - restauré en 2024.

‘’A cela s’ajoute une rétrospective, car le festival mettra à l'honneur les réalisatrices et scénaristes Mary Jimenez et Bénédicte Lienard (Belgique/Pérou), à Saint-Louis¨, d’après le coorganisateur. Une causerie intitulée ‘’Leçon de cinéma’’ leur sera consacrée au cinéma de l'Institut français de Saint-Louis le samedi 3 mai. Et une projection inédite sera faite en leur honneur.

Les jurys des compétitions, nationales et internationales

En ce qui concerne le jury long métrage, il est composé de Sophie Salbot, productrice et présidente du jury ; d’Aicha Thiam, réalisatrice ; d’Eugénie Michel-Villette, productrice ; de Marilyne Canto, actrice et réalisatrice ; et de Joël M'Maka Tchédré, réalisateur et producteur. Le jury court métrage est composé, quant à lui, d’Aboubacar Demba Cissokho, journaliste et critique de cinéma, qui en est le président, accompagné d’Houda El Amari, conseillère éditoriale acquisition cinéma/Canal+, et de la productrice Binetou Faye.

Pour finir, le jury de la critique cinématographique sénégalaise est composé de Mariama Sy, Ana Lita Lopes Rocha et Sitapha Badji. Ainsi, le festival du film documentaire de Saint-Louis ambitionne de réunir un public diversifié où le genre documentaire sera célébré et apprécié.

Thécia P. NYOMBA EKOMIE